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Resumen

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El próximo gobierno tiene que solucionar varios asuntos urgentes. Foto: Andina/ Referencial.
El próximo gobierno tiene que solucionar varios asuntos urgentes. Foto: Andina/ Referencial.
Por Diego Macera

Cada gobierno entrante tiene una agenda de pendientes. Las promesas realizadas en cada mitin o conferencia de prensa se acumulan. Hay expectativas; bolsones electorales que esperan que la persona que se prepara a ocupar Palacio de Gobierno recuerde la palabra empeñada y la reforma ofrecida.

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