Al cierre de la jornada, el dólar registró un incremento de siete céntimos respecto a la apertura (S/3,391). (Foto: AFP)
Al cierre de la jornada, el dólar registró un incremento de siete céntimos respecto a la apertura (S/3,391). (Foto: AFP)
/ JUAN BARRETO
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró la primera jornada de agosto en S/3,398 en el mercado interbancario, registrando un incremento de siete céntimos respecto a la apertura (S/3,391). La sesión estuvo marcada por la evolución del mercado internacional y los ajustes de liquidez en el ámbito local.

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