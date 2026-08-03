El precio del dólar cerró la primera jornada de agosto en S/3,398 en el mercado interbancario, registrando un incremento de siete céntimos respecto a la apertura (S/3,391). La sesión estuvo marcada por la evolución del mercado internacional y los ajustes de liquidez en el ámbito local.

“La histórica intervención cambiaria entre Estados Unidos y Japón llevó al índice global del dólar (DXY) a retroceder temporalmente hasta los 99.73 puntos. Sin embargo, el sólido desempeño del sector manufacturero estadounidense impulsó gradualmente la demanda por la divisa conforme avanzó la jornada”, señaló Jesús Agreda, trader FX Jr. de Kambista. El especialista agregó que el índice ISM manufacturero alcanzó 55,6% en julio, su nivel más alto en cuatro años.

Agreda indicó que el petróleo Brent moderó su caída inicial y cerró cerca de los US$83,50 por barril tras los anuncios de diálogo en el Estrecho de Ormuz. Asimismo, precisó que el cobre retrocedió 1,07%, reduciendo el flujo habitual de divisas mineras en la región.

En el ámbito local, el especialista explicó que el Banco Central de Reserva (BCR) registró vencimientos en depósitos y Swaps Cambiarios Venta sin reportar renovaciones. Para inyectar liquidez de corto plazo, la entidad colocó S/2,500 millones en Repo de Valores Overnight.

Además, recordó que la Cámara de Comercio de Lima (CCL) advirtió sobre un incremento en los costos del comercio exterior para los exportadores peruanos a partir de agosto, debido a la volatilidad marítima y a nuevas tarifas en servicios locales.