La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha actualizado el Reglamento de Infracciones y Sanciones (RIS) incorporando, modificando y derogando infracciones vinculadas a los sistemas financieros, seguros, pensiones, conducta de mercado y riesgos.

La Resolución SBS N.°01029-2026, publicada hoy en El Peruano, incorpora nuevas infracciones consideradas muy graves, especialmente en temas de ciberseguridad, seguridad de la información y conducta de mercado, vinculadas a modificaciones recientes en normas sobre dichas materias.

Uno de los principales cambios establece que será una infracción muy grave que las entidades no protejan adecuadamente su información frente a incidentes de seguridad. Esto incluye casos en los que se produzcan pérdidas, robos o alteraciones de datos confidenciales, así como fraudes que afecten a los clientes.

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Además, la SBS aprobó ajustes en las reglas relacionadas con la intermediación de seguros, los procesos de nulidad de afiliación al sistema privado de pensiones (SPP) y los pagos anticipados de créditos.

Esta modificación normativa permitirá que la SBS cuente con mecanismos efectivos para ejercer su potestad sancionadora y así proteger a los usuarios de los sistemas supervisados. También se debe destacar que esta norma forma parte del proceso continuo de la institución para modernizar la regulación y adaptarla a los nuevos riesgos del sistema financiero.