Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Esta modificación normativa permitirá que la SBS cuente con mecanismos efectivos para ejercer su potestad sancionadora. (Foto: Andina)
Esta modificación normativa permitirá que la SBS cuente con mecanismos efectivos para ejercer su potestad sancionadora. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha actualizado el Reglamento de Infracciones y Sanciones (RIS) incorporando, modificando y derogando infracciones vinculadas a los sistemas financieros, seguros, pensiones, conducta de mercado y riesgos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.