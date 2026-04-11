La Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales no arancelarias (CDB) del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) decidió imponer derechos antidumping definitivos a la importaciones de alambrón de acero originarios de China.
Esto surge en el marco de la investigación que inició la CDB en enero de 2025 por dichas importaciones.
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Es así que, de acuerdo con la resolución 065-2026/CDB-Indecopi, el derecho antidumping será de US$81,3 por tonelada de alambrón.
Esta medida se aplica a las exportadoras chinas Angang Steel Co. Ltd.; Angang Group Hong Kong Co., Limited; Benxi North Steel Rolling Co., Ltd; Benxi Iron & Steel Hong Kong Limited y demás exportadores.
La medida entrará en vigencia a partir del día siguiente de ser publicado en El Peruano.
Como se recuerda, la investigación surge de a partir de una solicitud presentada el 10 de octubre de 2024 por la Corporación Aceros Arequipa a la CDB.