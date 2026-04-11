La Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales no arancelarias (CDB) del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) decidió imponer derechos antidumping definitivos a la importaciones de alambrón de acero originarios de China.

Esto surge en el marco de la investigación que inició la CDB en enero de 2025 por dichas importaciones.

Es así que, de acuerdo con la resolución 065-2026/CDB-Indecopi, el derecho antidumping será de US$81,3 por tonelada de alambrón.

Esta medida se aplica a las exportadoras chinas Angang Steel Co. Ltd.; Angang Group Hong Kong Co., Limited; Benxi North Steel Rolling Co., Ltd; Benxi Iron & Steel Hong Kong Limited y demás exportadores.

La medida entrará en vigencia a partir del día siguiente de ser publicado en El Peruano.

Como se recuerda, la investigación surge de a partir de una solicitud presentada el 10 de octubre de 2024 por la Corporación Aceros Arequipa a la CDB.