Resumen

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(Fuente: El Peruano)
(Fuente: El Peruano)
Por Redacción EC

La Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales no arancelarias (CDB) del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) decidió imponer derechos antidumping definitivos a la importaciones de alambrón de acero originarios de China.