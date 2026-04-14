Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

PTG Pactual señaló que dicha solicitud fue realizada “conforme a la normativa aplicable y constituye una etapa dentro del proceso de implementación de un banco en el país”. Foto: GEC.
PTG Pactual señaló que dicha solicitud fue realizada “conforme a la normativa aplicable y constituye una etapa dentro del proceso de implementación de un banco en el país”. Foto: GEC.
Por Redacción EC

BTG Pactual presentó su solicitud de autorización de funcionamiento ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para operar como un banco en el Perú.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.