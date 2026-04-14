BTG Pactual presentó su solicitud de autorización de funcionamiento ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para operar como un banco en el Perú.

MÁS INFORMACIÓN: Indecopi impone derechos antidumping definitivos a las importaciones de alambrón de acero originario de China

La compañía presentó un Hecho de Importancia a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), donde señaló que dicha solicitud fue realizada “conforme a la normativa aplicable y constituye una etapa dentro del proceso de implementación de un banco en el país”.

La solicitud se encuentra sujeta a la evaluación de la autoridad competente y al cumplimiento de los requisitos y plazos establecidos por la SBS. Cabe recordar que el pasado 22 de febrero la SBS dio luz verde a la organización de una empresa bancaria bajo la denominación social de Banco BTG Pactual Perú. La solicitud fue presentada en julio de 2025 por el Banco BTG Pactual Chile, en calidad de organizador.

En ese entonces, Banco BTG Pactual Chile aprobó realizar una inversión en Perú a través de una filial bancaria. En dicha estructura, el accionista principal tendrá una participación de 99,99% del capital, mientras que BTG Pactual Chile SpA contará con el 0,01% restante.

El regulador también validó la designación de José Antonio Blanco Cáceres como representante del organizador para la constitución de la entidad y los trámites administrativos correspondientes.

Vale precisar que la firma había confirmado, en primera instancia, un aporte de capital de aproximado a US$2.5 millones, orientado a cubrir gastos preoperativos, como sistemas, contratación de personal y servicios de consultoría.

El compromiso total de capital para la constitución del banco asciende a US$100 millones, monto que se desembolsará una vez obtenida la licencia de funcionamiento.

BTG Pactual en Perú viene operando hace ya varios años con sus negocios de banco de inversión, sociedad agente de bolsa y sociedad administradora de fondos mutuos. Ahora con la licencia de banca múltiple también podrá captar dinero del público y otorgar préstamos a empresas.