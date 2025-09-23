Lima será sede del World Mining Congress 2026, el congreso minero más grande del mundo: aquí los detalles

Durante el panel “World Mining Congress 2026: Minería para el futuro”, realizado en el bloque de clausura de la mañana de Perumin 37, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) compartió los detalles de la próxima edición del congreso minero más importante del mundo, que se realizará en Lima del 24 al 26 de junio de 2026.

Este evento reunirá a más de 3.000 líderes de 70 países en Lima. Bajo el lema “Confianza, Transformación y Tecnología”, el evento buscará acelerar el desarrollo de proyectos, promover la inclusión y fortalecer la relación con las comunidades.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Como parte de los preparativos, el comité organizador lanzó la convocatoria internacional de resúmenes técnicos, invitando a profesionales, investigadores y líderes del sector a presentar propuestas con ideas transformadoras y soluciones prácticas para la minería. El plazo de recepción se extendió hasta el 13 de octubre de 2025, y los trabajos seleccionados serán expuestos en sesiones técnicas de alto nivel durante el congreso.

Finalmente, el IIMP anunció el relanzamiento de proEXPLO 2026, que se llevará a cabo en un recinto de mayor capacidad para consolidarse como el principal encuentro de exploración minera de la región, y la realización del Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS 2026), que el próximo agosto reunirá a representantes de distintas industrias para compartir experiencias de gestión social y sostenibilidad, con el fin de reducir conflictos y facilitar la viabilidad de los proyectos.