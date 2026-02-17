Mark Cutifani, referente global de la minería, será speaker del World Mining Congress 2026 en Perú

El Comité Organizador del World Mining Congress 2026 (WMC 2026), uno de los foros mineros más influyentes del mundo, anunció la participación de Mark Cutifani, uno de los ejecutivos mineros más reconocidos a nivel global, como speaker principal de su vigésima séptima edición, que se realizará del 24 al 26 de junio de 2026 en Lima, Perú.

Con más de 48 años de trayectoria en seis continentes, 20 países y en la producción de más de 30 minerales y metales, el Comité destacó que Cutifani aportará una visión estratégica de alto nivel en un momento clave para la industria, marcado por la necesidad de acelerar el suministro responsable de minerales, fortalecer la confianza social y liderar procesos de transformación profunda en el sector.

Cutifani es reconocido por su liderazgo transformacional como director ejecutivo de Anglo American (2013–2022), periodo en el que encabezó una reestructuración histórica que posicionó a la compañía entre las más sólidas del sector. Bajo su gestión, la empresa alcanzó un retorno promedio anual para los accionistas del 22%, duplicó su productividad y redujo en 40% los costos unitarios reales, al mismo tiempo que reforzó su liderazgo en sostenibilidad, innovación y creación de valor a largo plazo.

Antes de Anglo American, Cutifani fue CEO de AngloGold Ashanti, donde logró revertir un escenario complejo, y ocupó altos cargos ejecutivos en compañías como Vale y Rio Tinto. Asimismo, ha sido presidente del International Council on Mining and Metals (ICMM) y de la Cámara de Minas de Sudáfrica, consolidándose como una de las voces más influyentes en la gobernanza minera global. En 2024, recibió la distinción CBE (Commander of the Order of the British Empire) por sus contribuciones a la inversión minera a nivel internacional.

Mark Cutifani llegará a Lima para ser parte de un espacio de liderazgo, toma de decisiones y diálogo estratégico, donde gobiernos, CEOs, inversionistas y expertos de clase mundial abordarán los grandes desafíos del sector bajo el lema “Mining for the Future: Trust, Transformation, Technology”.