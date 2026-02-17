Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Comité del WMC 2026 destacó que Cutifani aportará una visión estratégica de alto nivel en un momento clave para la industria. Foto: GEC.
El Comité del WMC 2026 destacó que Cutifani aportará una visión estratégica de alto nivel en un momento clave para la industria. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Comité Organizador del World Mining Congress 2026 (WMC 2026), uno de los foros mineros más influyentes del mundo, anunció la participación de Mark Cutifani, uno de los ejecutivos mineros más reconocidos a nivel global, como speaker principal de su vigésima séptima edición, que se realizará del 24 al 26 de junio de 2026 en Lima, Perú.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

SBS: “En agosto publicaremos un estudio de todo el sistema nacional de pensiones”
Perú

SBS: “En agosto publicaremos un estudio de todo el sistema nacional de pensiones”

Mark Cutifani, referente global de la minería, será speaker del World Mining Congress 2026 en Perú
Perú

Mark Cutifani, referente global de la minería, será speaker del World Mining Congress 2026 en Perú

Tipo de cambio: ¿En cuánto está el dólar este martes 17 de febrero?
Perú

Tipo de cambio: ¿En cuánto está el dólar este martes 17 de febrero?

“Cuando llegar a la meta parece difícil, se trata de poner un pie delante del otro y seguir avanzando”
Perú

“Cuando llegar a la meta parece difícil, se trata de poner un pie delante del otro y seguir avanzando”