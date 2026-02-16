Establecen nuevo procedimiento especial para reforzar el control del valor en las importaciones

Resumen

La medida se da mediante el Decreto Legislativo N° 1721 publicado en el diario El Peruano. Foto: GEC.
Mediante el Decreto Legislativo N° 1721, publicado recientemente en el diario El Peruano, se estableció el Procedimiento Especial de Control del Valor (PECV), aplicable al régimen aduanero de importación para el consumo, como parte de las medidas orientadas a enfrentar prácticas de subvaluación de mercancías.

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

