Crecimiento económico, competitividad e inversión minera serán los temas centrales del Simposio – XVI Encuentro Internacional de Minería que organiza la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) del 26 al 28 de mayo en Lima.

El evento se desarrollará en un escenario internacional marcado por la creciente competencia por minerales críticos y en un contexto internacional dinámico que propone el debate sobre mayor inversión, competitividad y estabilidad regulatoria. En este marco, convocará a líderes empresariales, autoridades nacionales e internacionales, economistas y representantes de la sociedad civil para analizar los desafíos y oportunidades que enfrenta el país.

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“El Simposio– XVI Encuentro Internacional de Minería se presenta en un momento de inflexión geopolítica donde la minería trasciende su rol tradicional como motor económico para convertirse en un componente estratégico de la seguridad energética y la soberanía industrial de las naciones. Buscamos conectar el debate global con las decisiones que el Perú debe tomar hoy para sostener el crecimiento y transformar sus recursos en desarrollo”, señaló Diego Ortega, presidente del Comité Organizador.

Dambisa Moyo, reconocida economista internacional y una de las voces más influyentes en materia de desarrollo, inversión y recursos naturales, será la expositora principal con una conferencia magistral centrada en cómo los países pueden convertir sus recursos estratégicos en crecimiento sostenible y ventaja competitiva. Luego, sostendrá un diálogo con los reconocidos economistas peruanos: Diego Macera y Carolina Trivelli.

De acuerdo con el programa, la primera jornada abrirá con un bloque dedicado a las perspectivas y visión de la minería mundial. Este espacio incluirá una mesa redonda de CEOs de las principales compañías mineras globales, moderada por Roque Benavides (Compañía de Minas Buenaventura), en la que se abordarán los principales retos para la inversión, la estrategia empresarial y la competitividad de los países mineros.

Además, se llevará a cabo un panel en el que se tratarán los principales planteamientos de políticas públicas para el nuevo gobierno. Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y actual director ejecutivo de Videnza, actuará como director de debate, en el que participarán Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad, así como Antonio Cueto, representante del Banco Mundial.

La segunda jornada se iniciará con el bloque denominado “La Sostenibilidad en la Transición Energética Global: implicancias estratégicas y decisiones clave”, en la que el conferencista central será Joaquín Proenza, catedrático de la Universidad de Barcelona.

Luego, los principales directivos de las empresas eléctricas y mineras de Perú, Colombia y Chile darán inicio a un debate técnico sobre la temática “Confiabilidad y Resiliencia del Sistema Eléctrico: ejes estratégicos para el desarrollo de la minería y el país”. Este bloque se apertura con la conferencia que ofrecerá Carlos Batlle de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid.

Por su parte, Thibaut Larrat (McKinsey & Company), abrirá el segmento “Gestión de talento, pluralidad e inclusión en escenarios minero-energéticos sostenibles”, y luego vendrá un bloque que va a ser moderado por la consultora internacional, Priscilla Gomes.

El impacto de las economías ilegales en los derechos humanos es uno de los temas que también será tratado en el XVI Simposio y se tiene previsto que el Instituto de Criminología dé a conocer los resultados sobre una investigación realizada en zonas críticas de nuestro país.

Finalmente, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR) participará junto a diferentes CEOs de la banca privada en el bloque “Financiando el motor del crecimiento del país”.

“El XVI Simposio se realiza en un momento clave. Queremos contribuir a una conversación informada sobre el futuro económico del Perú y el rol de la minería formal”, destacó Angela Grossheim, directora ejecutiva de la SNMPE.