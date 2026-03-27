Resumen

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El encuentro reunirá, del 26 al 28 de mayo, a líderes empresariales, autoridades y expertos internacionales. Foto: GEC.
El encuentro reunirá, del 26 al 28 de mayo, a líderes empresariales, autoridades y expertos internacionales. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Crecimiento económico, competitividad e inversión minera serán los temas centrales del Simposio – XVI Encuentro Internacional de Minería que organiza la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) del 26 al 28 de mayo en Lima.

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