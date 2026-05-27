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Heimlich explicó que el mercado del cobre atraviesa un periodo de fuerte crecimiento impulsado por factores asociados a la electrificación de las economías. Foto: XVI Simposio.
Heimlich explicó que el mercado del cobre atraviesa un periodo de fuerte crecimiento impulsado por factores asociados a la electrificación de las economías. Foto: XVI Simposio.
Por Redacción EC

Erik Heimlich, jefe de Mercados de Cobre y Zinc en CRU Group, afirmó que el Perú mantiene una posición estratégica en el mercado global del cobre debido a la calidad de sus proyectos mineros y al potencial de desarrollo que aún permanece estancado en el país.

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