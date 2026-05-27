Erik Heimlich, jefe de Mercados de Cobre y Zinc en CRU Group, afirmó que el Perú mantiene una posición estratégica en el mercado global del cobre debido a la calidad de sus proyectos mineros y al potencial de desarrollo que aún permanece estancado en el país.

Durante su presentación en el Simposio – XVI Encuentro Internacional de Minería, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el especialista analizó las perspectivas globales de demanda de cobre, los desafíos para desarrollar nueva oferta minera y la posición competitiva del Perú en un contexto de creciente competencia por capitales e inversiones.

Heimlich explicó que el mercado del cobre atraviesa un periodo de fuerte crecimiento impulsado por factores asociados a la electrificación de las economías, el avance de los vehículos eléctricos, las energías renovables y el desarrollo de infraestructura eléctrica. “Estamos viendo tasas de crecimiento de la demanda de cobre que no son normales para este mercado y que responden a factores más estratégicos y geopolíticos”, señaló.

El especialista indicó que esta fortaleza también se refleja en los precios y en los incentivos para desarrollar nuevos proyectos mineros. Sin embargo, advirtió que la respuesta de la oferta ha sido más lenta de lo esperado, debido a que los proyectos son cada vez más complejos, intensivos en capital y difíciles de ejecutar.

“Hoy construir minas es muy distinto a lo que era hace algunos años. Los proyectos son más profundos, más costosos y toman más tiempo en desarrollarse”, explicó. Añadió que la industria necesita aprobar nuevos proyectos para responder al crecimiento proyectado de la demanda global de cobre durante los próximos años.

En ese escenario, Heimlich sostuvo que Perú conserva ventajas competitivas importantes frente a otras jurisdicciones mineras. Destacó que el país cuenta con proyectos eficientes, experiencia minera acumulada y una industria desarrollada que le otorgan una posición favorable dentro de la cartera global de inversiones en cobre.

“Los proyectos del Perú tienden a ser proyectos que están en la parte más eficiente de la curva y que, en términos económicos, deberían ser desarrollados. No obstante, el principal reto sigue siendo acelerar la ejecución de proyectos que llevan años sin avanzar significativamente”, indicó.

Según explicó, el país posee un enorme potencial de producción asociado a proyectos greenfield que continúan estancados o avanzan lentamente. “Ahí hay una oportunidad gigantesca para el Perú”, remarcó.