Las exportaciones mineras peruanas en el primer bimestre del año (enero – febrero) sumaron US$13.831 millones, representando un crecimiento de 59%, respecto a igual periodo del 2025 (US$8.700 millones), informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Al respecto, explicó que el aumento de las exportaciones mineras se debió principalmente por el mayor valor de los envíos de oro (US$2.222 millones más), cobre (US$2.219 millones más) y plomo (US$441 millones más).

Además, el gremio minero energético precisó que las exportaciones de cobre en el período enero - febrero del 2026 ascendieron a US$6.384 millones, lo que significó un incremento de 53,3% respecto al primer bimestre del 2025 (US$4.166 millones).

En tanto, las exportaciones auríferas llegaron a la suma de US$5.231 millones entre enero - febrero, lo que representó un crecimiento de 73.8% respecto al primer bimestre del 2025 (US$3.010 millones).

La SNMPE indicó que, en los dos primeros meses del año, el cobre representó el 46,2% del valor de las exportaciones mineras, mientras que el oro el 37,8%. Las exportaciones mineras, subrayó, significaron el 74% de los envíos de productos del Perú al extranjero entre enero y febrero último.

Febrero 2026

El gremio dio a conocer que las exportaciones mineras en febrero de 2026 ascendieron a US$6.703 millones, lo que reflejó un aumento de 62% con relación a similar mes del 2025 (US$4.140 millones). Detalló que las exportaciones cupríferas fueron US$3.032 millones en febrero último, cifra que significó un crecimiento de 58.9% con relación a similar mes del año 2025 (US$1.908 millones).

El aumento de las exportaciones de cobre en febrero fue porque el volumen registró un incremento de 3,6%, mientras que el precio de este metal subió en 53,4% respecto a igual mes del año pasado.

El gremio empresarial señaló que las exportaciones de oro llegaron a US$2.565 millones en febrero de 2026, lo que representó un aumento de 76,9% con relación a similar mes del 2025 (US$1.450 millones). Finalmente, la SNMPE concluyó que las exportaciones de este metal precioso se vieron beneficiadas por el aumento del volumen en 2,1% y de su cotización en 73,3% respecto a igual mes del 2025.