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El gremio minero energético precisó que las exportaciones de cobre en el período enero - febrero del 2026 ascendieron a US$6.384 millones. Foto: GEC.
El gremio minero energético precisó que las exportaciones de cobre en el período enero - febrero del 2026 ascendieron a US$6.384 millones. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Las exportaciones mineras peruanas en el primer bimestre del año (enero – febrero) sumaron US$13.831 millones, representando un crecimiento de 59%, respecto a igual periodo del 2025 (US$8.700 millones), informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

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