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Minería peruana: el reto de la institucionalidad

“El reto de la minería peruana no es únicamente atraer inversión, sino consolidar una institucionalidad predecible, competente y capaz de sostener decisiones”.

    Jhordan Vásquez Loayza
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    Estudiante de Ingeniería Mecánica en la PUCP

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    "El principal desafío del Perú no radica en la ausencia de reservas o inversión, sino en la capacidad del Estado para regular y planificar el desarrollo del sector con una visión de largo plazo". (Ilustración: Giovanni Tazza)
    "El principal desafío del Perú no radica en la ausencia de reservas o inversión, sino en la capacidad del Estado para regular y planificar el desarrollo del sector con una visión de largo plazo". (Ilustración: Giovanni Tazza)

    La minería peruana opera en un entorno marcado por brechas institucionales que restringen su desarrollo como sector estratégico. En un contexto global donde los minerales son críticos para la transición energética, el principal desafío del Perú no radica en la ausencia de reservas o inversión, sino en la capacidad del Estado para regular y planificar el desarrollo del sector con una visión de largo plazo.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.