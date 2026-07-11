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Apostar por el Perú: la generación que decide quedarse a construir

“El Perú no necesita más jóvenes esperando que alguien más lo arregle. Necesita jóvenes que decidan, con los ojos abiertos, apostar”.

    Ricardo Espinoza
    Por

    Estudiante de Administración de Empresas en la Universidad Nacional Agraria de La Molina

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Hace unos meses, en una conversación de café con un compañero de universidad, escuché una frase que no he podido olvidar: “Ya tengo el pasaje comprado; apenas termine la universidad, me voy”. No fue un caso aislado. Según Ipsos, en el 2024, el 76% de los peruanos de entre 18 y 25 años quería emigrar; hoy esa cifra bajó a 64%. Sigue siendo alta, pero por primera vez en años algo cambió: más jóvenes empiezan a creer que vale la pena quedarse.

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