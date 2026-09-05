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Se alquila mayoría

“El odio se vuelve trend, el miedo se convierte en argumento y una mentira repetida miles de veces adquiere forma de ‘edits’ con música de aura”.

    Benjamín Romero
    Por

    Estudiante de Comunicación y Publicidad en la Universidad Científica del Sur

    icono te lo cuento
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    Resumen

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    Contra el argentino Fernando Cerimedo también hay una tercera causa abierta por violencia familiar y doméstica ejercida presuntamente en julio contra Nadia Beller. (Foto: EFE)
    Contra el argentino Fernando Cerimedo también hay una tercera causa abierta por violencia familiar y doméstica ejercida presuntamente en julio contra Nadia Beller. (Foto: EFE)

    Antes, la propaganda intentaba convencerte de una ideología. Ahora puede convencerte de que todos los demás ya creen en ella. Desde hace un par de semanas, una noticia desenmascaró una estrategia política digital bien conocida desde la cúpula occidental, pero poco cuestionada en lo cotidiano. Fernando Cerimedo, consultor digital argentino vinculado a varias de las principales victorias de la nueva derecha latinoamericana, fue detenido el 18 de agosto en Bolivia por intento de feminicidio contra su expareja Nadia Beller. Durante el allanamiento de su domicilio, las autoridades encontraron una “granja de bots” casera. 

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