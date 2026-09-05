El Comercio
·
opinion
·
voz universitaria
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Qué rico es ser peruano

“Ser peruano no es solo una identidad que se extraña con orgullo cuando estamos lejos; es una responsabilidad que se ejerce mientras estamos cerca”.

    Ricardo Espinoza
    Por

    Estudiante de Administración de Empresas en la Universidad Nacional Agraria de La Molina

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Un amigo me escribió hace poco desde Madrid, después de casi un año fuera: “Extraño hasta el tráfico de Lima”. No era una simple frase. Hablaba de algo que solo se entiende cuando falta: esa mezcla de garra, calle y sazón que nos hace distintos.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.