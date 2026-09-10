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Resumen

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La extorsión se ha convertido en un delito más "seguro" y rentable para los delincuentes, quienes lo prefieren antes que delinquir en la calle. (Foto: Gemini/composición)
La extorsión se ha convertido en un delito más "seguro" y rentable para los delincuentes, quienes lo prefieren antes que delinquir en la calle. (Foto: Gemini/composición)
Por Joel Dávila Quiñonez

El Perú vive uno de sus momentos más críticos con una delincuencia organizada que parece no tener control y con la sociedad civil cada vez más afectada por el accionar delincuencial, donde el uso de herramientas tecnológicas se han vuelto esenciales para, por ejemplo, extorsionar a los peruanos, tanto desde dentro como fuera de centros penitenciarios, generando alrededor de estas toda una economía ilegal dedicada, entre otras cosas, a surtir conectividad a los presos, como si se tratara de call centers ilegales.

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