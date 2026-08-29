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Panorama de las comisiones

“Se puede afirmar que, desde la Cámara de Diputados, el papel del partido de Roberto Sánchez como defensor de la justicia y la democracia será sustancial”.

    Isaac Emmanuel Mariscal Bocanegra
    Por

    Estudiante de Derecho en la Universidad de Lima

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: El Comercio
    Ilustración: El Comercio

    El pasado miércoles 12 de agosto se repartieron las comisiones en la Cámara de Diputados, puesto que la agenda demanda orden y asignación de funciones a cada una de las bancadas. Los resultados fueron totalmente esperados: la derecha peruana no dominó y la izquierda peruana se llevó lo más importante. No se esperaba menos para lograr el equilibrio de poderes dentro de las dos cámaras. Lo anterior se sustenta en las negociaciones realizadas en la primera semana de gobierno, en las cuales se decidió qué partidos presidirían el Senado y la Cámara de Diputados; lo que resultó en un Senado presidido por Fuerza Popular y la Cámara de Diputados liderada por Buen Gobierno. Además, se tiene en consideración que las comisiones más importantes del Senado se las llevaron el partido naranja y Renovación Popular.

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