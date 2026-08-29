Panorama de las comisiones

El pasado miércoles 12 de agosto se repartieron las comisiones en la Cámara de Diputados, puesto que la agenda demanda orden y asignación de funciones a cada una de las bancadas. Los resultados fueron totalmente esperados: la derecha peruana no dominó y la izquierda peruana se llevó lo más importante. No se esperaba menos para lograr el equilibrio de poderes dentro de las dos cámaras. Lo anterior se sustenta en las negociaciones realizadas en la primera semana de gobierno, en las cuales se decidió qué partidos presidirían el Senado y la Cámara de Diputados; lo que resultó en un Senado presidido por Fuerza Popular y la Cámara de Diputados liderada por Buen Gobierno. Además, se tiene en consideración que las comisiones más importantes del Senado se las llevaron el partido naranja y Renovación Popular.

Juntos por el Perú preside cuatro comisiones, y Constitución y Acusaciones Constitucionales son las más importantes; es decir, que ejercerá la postura de aparente oposición con argumentos y capacidad de alcance. Las comisiones mencionadas eran herramientas de anteriores congresos para disuadir cualquier tipo de oposición, consolidar impunidad y realizar cambios en la Carta Magna.

Lo desglosaremos de la siguiente manera: Constitución es la comisión utilizada para agregar, reformular o eliminar los mandatos de la Carta Magna, y Acusaciones Constitucionales recibe las denuncias a funcionarios; o sea, decide la permanencia de aquellos que practican el ejercicio público. Para un partido de vértebra socialista como JPP, estas resultan sumamente importantes porque les da el poder de realizar cambios fetichistas al apartado económico. Por otro lado, Acusaciones representa una oportunidad de evitar el amiguismo o la impunidad por preferencias políticas.

Por lo tanto, se puede afirmar que, desde la Cámara de Diputados, el papel del partido de Roberto Sánchez como defensor de la justicia y la democracia será sustancial. Muchos prevén un obstruccionismo y otros esperan responsabilidad con el poder asignado en la cámara. Y otros aseguran la inutilidad de presidir esas comisiones porque el Senado puede anular sus decisiones si así lo desea.