El móvil ha sido una herramienta que ha modificado nuestro estilo de vida completamente, pues debemos contar con este dispositivo para mantenernos comunicados y acceder a los últimos acontecimientos que ocurren diariamente. Si bien tiene puntos favorables, también puede catalogarse como el principal artífice de la procrastinación en tiempos actuales, ya que existe una gran cantidad de personas que postergan sus responsabilidades por estar pendientes al celular. Sin embargo, la psicología tiene una explicación al respecto.

Cuando se observa a una persona que está pendiente a su móvil sin haber cumplido con sus responsabilidades, se le puede catalogar rápidamente como alguien disciplina o constancia. Aunque esta percepción puede ser acertada, los profesionales de la psicología afirman que existen distintas respuestas.

Procrastinar el acto de aplazar las distintas responsabilidades por el simple hecho de que generan incomodidad. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que procrastinan usando el móvil

Para tener una mejor comprensión sobre este hábito, se debe tomar en cuenta el estudio realizado por investigadores de la Universidad de Kioto sobre la relación entre la procrastinación y la supervivencia.

La conclusión de esta investigación fue clara: si el cerebro detecta una tarea asociada a la incomodidad o al riesgo de fracaso, activa un mecanismo de inhibición que intentará frenar la acción que se pretende ejecutar e intentará buscar una salida inmediata.

Por lo tanto, el móvil funciona como esa “válvula de escape” cuando una persona considera que una responsabilidad le puede generar un alto grado de malestar. Es como que intentan aliviar inmediatamente el malestar emocional.

Los psicólogos consideran que procrastinar usando el móvil es una forma de evitar emociones incómodas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Es más, las redes sociales también se presentan como un potencial disparador de la procrastinación. ¿En qué sentido? En caso recibas una notificación, un mensaje o un “me gusta” de un comentario o foto que has subido, quedarás interesado por saber de quién se trata y te mantienes concentrado.

Por su parte, la psicóloga Regina López Riego precisa que las personas acostumbradas a estar en el celular y no se ocupan de sus responsabilidades diarias pueden presentar altos niveles de estrés, ansiedad y, en ciertos casos, autocriticarse de manera constante.

Con lo señalado, no significa que debas abandonar tu móvil por completo; la cuestión es sepas administrar bien tus tiempos. No permitas que la procrastinación afecte tu día a día, pues el aplazar responsabilidades solo ocasionaría que te sientas irritado.

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