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La tecnología que nos acerca y nos aleja

“La tecnología es como la decoración de nuestra torta llamada vida: puede hacerla más atractiva y especial, pero no constituye la totalidad de la torta”.

    Karoli Lucía Cristobal Quispe
    Por

    Estudiante de Psicología en la UPCH

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    La tecnología, especialmente después de la pandemia, ha revolucionado nuestra vida cotidiana y se ha convertido en una parte importante de nuestras actividades. Durante ese período, las herramientas tecnológicas nos permitieron mantener el contacto con familiares y amigos mediante videollamadas, mensajes y redes sociales, acercándonos a pesar de la distancia.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.