Google se une a la Semana Mundial del Espacio 2026 con un doodle basado en una imagen del James Webb. Foto: Google
Google se une a la Semana Mundial del Espacio 2026 con un doodle basado en una imagen del James Webb. Foto: Google
Por Redacción EC

Google se suma a la Semana Mundial del Espacio 2026 con un doodle dedicado a esta celebración internacional, que se desarrolla del 4 al 10 de octubre. La edición de este año lleva como lema “Rocket Revolution” (Revolución de los Cohetes) y busca destacar los cambios que atraviesa el acceso al espacio gracias al avance de las nuevas tecnologías.

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