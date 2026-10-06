Google se suma a la Semana Mundial del Espacio 2026 con un doodle dedicado a esta celebración internacional, que se desarrolla del 4 al 10 de octubre. La edición de este año lleva como lema “Rocket Revolution” (Revolución de los Cohetes) y busca destacar los cambios que atraviesa el acceso al espacio gracias al avance de las nuevas tecnologías.

Como parte de la conmemoración, la compañía incorporó en su ilustración una imagen recientemente difundida de la nebulosa Rosebud, captada por el telescopio espacial James Webb de la NASA. La propuesta busca acercar al público a la exploración espacial y resaltar los avances científicos vinculados con el estudio del universo.

La Semana Mundial del Espacio fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 54/68, aprobada el 6 de diciembre de 1999. La fecha tiene como objetivo reconocer la contribución de la ciencia y la tecnología espaciales al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas.

Con el paso de los años, la celebración se convirtió en el mayor evento anual dedicado al espacio a nivel mundial. Durante esta semana se desarrollan actividades destinadas a acercar el conocimiento científico a la ciudadanía y despertar el interés por las disciplinas relacionadas con la exploración espacial.

La iniciativa también busca inspirar a estudiantes y contribuir a la formación de las nuevas generaciones de profesionales que podrían integrarse al sector espacial.

Imagen del lanzamiento de un cohete. Foto: EFE

“Rocket Revolution” es el tema de 2026

El lema “Rocket Revolution” pone el foco en la transformación que han experimentado los sistemas de lanzamiento espacial durante los últimos años. El objetivo es destacar cómo las nuevas tecnologías están modificando las posibilidades de acceso al espacio.

Durante décadas, los lanzamientos estuvieron principalmente vinculados con programas gubernamentales de un grupo reducido de países. Actualmente, el panorama incluye una participación cada vez mayor de empresas privadas, startups, universidades, nuevos actores nacionales y desarrolladores de cohetes reutilizables.

¿Quién elige el tema de la Semana Mundial del Espacio?

El tema de cada edición es seleccionado por la junta directiva de la World Space Week Association, en coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre.

El lema elegido sirve como orientación para las actividades que se organizan durante la celebración en diferentes países. En 2026, la atención está puesta en la evolución de los cohetes y en la manera en que esta transformación está ampliando las posibilidades de llegar al espacio.

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