Hoy, la gigante alemana SAP dio inicio a SAP Connect 2026, su evento anual, en el que anunció su ingreso al mercado de pagos con SAP Pay, impulsado por Tereina, subsidiaria de SAP. Esta solución está integrada a SAP Cloud ERP, lo que hace posible que ejecute pagos dentro de un mismo flujo de trabajo cuando, por ejemplo, se vence una factura. ¿La promesa de esta solución? Reducir el manejo manual de archivos y la dependencia de procesamiento externo.

Además de este lanzamiento, Christian Kelin, CEO de SAP, quien protagonizó el Keynote del día, demostró cómo Joule Work (espacio de trabajo centralizado e impulsado por IA) y Joule Assistants (asistentes de IA con contexto empresarial), se aplican a distintas líneas de negocio, desde recursos humanos hasta financiamiento.

“Este es un momento decisivo para la IA empresarial (…) Con Joule y SAP Autonomous Suite, ayudamos a organizaciones como Novartis, Nestlé y PwC a conectar la inteligencia entre todas sus funciones para obtener resultados empresariales confiables”, resaltó Klein, CEO de SAP.

Compaía SAP.

Durante el inicio de la jornada que se extenderá hasta el miércoles, distintos clientes de la alemana compartieron su experiencia con la tecnología SAP. Así, por ejemplo, Jill Notz, Chief Accounting Officer y líder de Business Services de PwC, explicó el funcionamiento del asistente de facturación desarrollado por SAP. En simple: la herramienta señala anomalías y resuelve errores de contabilización antes de que se emitan facturas.

Escalar la tecnología

Para que la tecnología alcance el tope de su capacidad, es importante que sea escalable. En ese sentido, se hizo énfasis en cómo Joule Work permite a los empleados interactuar con las soluciones de SAP y completar tareas con datos de SAP, pero también, con datos de terceros. Alrededor de 110 mil colaboradores de la alemana ya utiliza Joule Work, lo que ha generado mejoras de productividad del 20 % en finanzas, recursos humanos y compras, según la propia empresa. Se trata, además, de tecnología abierta, pues Joule puede conectarse con IA y agentes de terceros.

Por otro lado, se resaltó que Joule Assistants también tiene la posibilidad de escalar. Y es que, estos asistentes están en la capacidad de ejecutar el trabajo operativo directamente en los flujos de trabajo de las empresas con datos, autorizaciones y registros de auditoría que ya estén establecidos. Los clientes controlan el nivel de autonomía.

Responsabilidad IA

Otra de las temáticas presentes en las conferencias fue la responsabilidad y gobernanza de los sistemas. Para que los usuarios puedan crear y ampliar su manejo de habilidades y agentes, es importante que el entorno de desarrollo de los procesos esté centralizado. En ese sentido, se presentaron dos soluciones: el SAP Business Data Cloud y SAP Knowledge Graph, que ayudan a las compañías a elegir un modelo costumizado y a gestionar mejor el valor y el consumo de la IA.

La gobernanza bien gestionada ayuda a las organizaciones a escalar la IA; esto debe hacerse con transparencia, responsabilidad y control de los procesos, aseguró Marielle Ehrmann, SVP Chief Security Officer.

“Las seguridad va en el diseño, no en la configuración”, sentenció la ejecutiva.