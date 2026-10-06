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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por María Rosa Villalobos

Hoy, la gigante alemana SAP dio inicio a SAP Connect 2026, su evento anual, en el que anunció su ingreso al mercado de pagos con SAP Pay, impulsado por Tereina, subsidiaria de SAP. Esta solución está integrada a SAP Cloud ERP, lo que hace posible que ejecute pagos dentro de un mismo flujo de trabajo cuando, por ejemplo, se vence una factura. ¿La promesa de esta solución? Reducir el manejo manual de archivos y la dependencia de procesamiento externo.

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