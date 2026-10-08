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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La adopción de la IA no depende solo de la inversión. Preparar a los colaboradores, reducir sus temores y mantener el criterio humano en las decisiones serán claves para aprovecharla, sostienen desde SAP.
La adopción de la IA no depende solo de la inversión. Preparar a los colaboradores, reducir sus temores y mantener el criterio humano en las decisiones serán claves para aprovecharla, sostienen desde SAP.
/ MICHAEL KIRSCHBAUM Eightelevenme MICHAEL KIRSCHBAUM Eightelevenmedia.com
Por María Rosa Villalobos

A estas alturas del partido, hay algunas certezas sobre la inteligencia artificial (IA) y su avance que no podemos negar ni postergar. Esta tecnología impacta en todos los trabajos: eliminará algunos, creará otros y, sobre todo, redefinirá la manera en que trabajamos.