Según el reporte Future of Jobs 2025 del Foro Económico Mundial (WEF), el pensamiento analítico y la creatividad se consolidan como las competencias más demandadas por el mercado laboral global.
Según el reporte Future of Jobs 2025 del Foro Económico Mundial (WEF), el pensamiento analítico y la creatividad se consolidan como las competencias más demandadas por el mercado laboral global.
Por Redacción EC

La irrupción de la inteligencia artificial generativa en las aulas ha acelerado una transformación inevitable en la educación superior. En sectores donde antes se valoraba la destreza técnica para ejecutar una ilustración, una maqueta o una pieza visual, hoy la tecnología genera conceptos e imágenes en segundos.

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ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.