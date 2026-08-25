Por Redacción EC

En Perú, el estado de emergencia faculta al Gobierno a adoptar medidas excepcionales frente a situaciones graves y permite restringir temporalmente determinados derechos, como la libertad de tránsito, la libertad de reunión, la inviolabilidad del domicilio y la libertad y seguridad personales. De hecho, la policía y los militares tienen la facultad de realizar intervenciones a ciertas zonas que han sido declarados en emergencia. En ese sentido, la PNP puede realizar diversos operativos y solicitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) para verificar la identidad de las personas. Sin embargo, no contar con este importante documento podría llevar a que el ciudadano sea retenido y trasladado a una comisaria por un determinado plazo. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.