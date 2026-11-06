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Resumen

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Ignacio Pascual, gerente general de SAP Perú
Ignacio Pascual, gerente general de SAP Perú
Por Maritza Saenz

La inteligencia artificial (IA) agéntica comienza a ganar terreno en el Perú. En esa dirección, la multinacional alemana SAP impulsa su estrategia de Enterprise Autonomous (empresa autónoma), con la que busca incorporar agentes de inteligencia artificial en distintas industrias.

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