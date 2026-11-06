La inteligencia artificial (IA) agéntica comienza a ganar terreno en el Perú. En esa dirección, la multinacional alemana SAP impulsa su estrategia de Enterprise Autonomous (empresa autónoma), con la que busca incorporar agentes de inteligencia artificial en distintas industrias.

La apuesta de la compañía se centra en el desarrollo de agentes con conocimiento especializado por industria, que les permita operar sobre información empresarial integrada. Esto es posible porque las organizaciones cuentan con sistemas que conectan áreas como finanzas, compras, recursos humanos y cadena de suministro (‘supply chain’), generando datos que permiten a la inteligencia artificial comprender el contexto de cada operación.

Para ello, SAP estructuró su portafolio en tres componentes: SAP Autonomous Suite, que ejecuta los procesos centrales del negocio en dominios autónomos —finanzas, cadena de suministro, HCM y CX—; SAP Business AI Platform, que proporciona la base para construir, contextualizar y gobernar agentes de IA; y Joule, el copiloto de inteligencia artificial de SAP que, a través de Joule Work, permite a las personas interactuar con toda la empresa mediante lenguaje natural.

En sectores como el retail, se produjo una reducción del 10% al 15% en quiebres de stock en anaquel o canal digital. Mientras en servicios financieros, se aceleró el tiempo de cierre mensual entre un 30% y un 50% con herramientas de cierre avanzado.

“Nuestra propuesta de valor tiene que ver con agentes embebidos en IA que sean especialistas en las diferentes industrias clave de los clientes con los cuales trabajamos, que vayan un paso más adelante y que tomen decisiones o las ejecuten por sí solas. Aquí el rol del humano es definir las reglas bajo las cuales los agentes tomarán decisiones y supervisar estos procesos”, explica Ignacio Pascual, gerente general de SAP Perú.

Minería y retail entre las primeras aplicaciones

En el Perú, la adopción todavía se encuentra en una etapa inicial. Pascual estima que entre el 10% y el 15% de los clientes de SAP en el país ya está dando sus primeros pasos en esta agenda, que la compañía viene impulsando desde hace aproximadamente un año y medio. Entre las organizaciones que avanzan en esta dirección se encuentran Breca, a través de Centria, su centro de servicios compartidos; así como las mineras Minsur (de Breca) y Buenaventura.

La aplicación de la IA generó una reducción de entre un 15% y 30% en niveles de stock excedente mediante planificación predictiva (SAP IBP) y la disminución de hasta un 20% en paros no programados de planta gracias a mantenimiento predictivo.

En minería, uno de los principales campos de aplicación está relacionado con el mantenimiento de maquinaria. La tecnología puede analizar información operativa para anticipar posibles fallas, identificar cuándo un equipo requiere mantenimiento y facilitar decisiones sobre la adquisición de repuestos o la selección de proveedores. Esta aplicación cobra especial relevancia en una industria donde la paralización de maquinaria puede generar pérdidas millonarias.

En el sector retail, los agentes pueden realizar el seguimiento de pedidos, verificar inventarios y activar procesos como la facturación. Como parte de estos proyectos, SAP trabaja con un cliente del sector en una iniciativa orientada a mejorar entre el 10% y el 15% la rentabilidad de su proceso de importaciones. El objetivo es optimizar la selección de proveedores, las decisiones de compra y la administración de inventarios. Pascual precisa que este tipo de iniciativas combina agentes de IA, otras soluciones tecnológicas y supervisión humana, y que los resultados dependen de cada industria y empresa.

Reducción de un 86% del tiempo dedicado a tareas de recursos humanos por ejemplo SAP Sucess factors tiene con SAP Joule la capacidad de entregar a los colaboradores información sobre vacaciones, récord de compensaciones, cursos de capacitación entre otros e interactuar con los asistentes en cualquier momento, obteniendo información confiable y sin errores.

Una oportunidad para el negocio de SAP

La expansión de los agentes de IA también representa una oportunidad para el negocio de SAP, que busca profundizar su presencia en las organizaciones a partir de soluciones especializadas por industria y procesos empresariales. Sin embargo, la compañía todavía no ha establecido una meta específica de crecimiento comercial atribuible a esta tecnología en el mercado peruano. Pascual sostiene que los resultados dependerán de cada proyecto, de los objetivos de negocio que se establezcan y del retorno de inversión que puedan obtener los clientes.

En cuanto al desempeño general de la compañía, SAP Perú registró un crecimiento de dos dígitos durante el 2025 y espera repetir ese desempeño al cierre del 2026. Esta proyección corresponde al negocio de la compañía en su conjunto y no específicamente a los agentes de IA.