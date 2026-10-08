En un momento en el que la adopción de Inteligencia Artificial (IA) y de Large Language Model (MML) o modelo de lenguaje grande –un tipo de IA diseñado para comprender y generar texto de manera muy similar a un ser humano– avanza a una velocidad sin precedentes, es necesario que las empresas no implementen la tecnología por áreas como ejercicios aislados, sino como una estrategia 360.

Esta fue la idea central de la rueda de prensa en la que participó Natalia Quadros, SAP Head de Experiencia del Consumidor para América Latina y el Caribe Sur (LAC), a la que El Comercio tuvo acceso en Las Vegas, durante el primer dia del SAP Connect.

SAP / DANIEL ROLAND

En la actualidad, explicó la ejecutiva, solo el 1% de las compañías obtiene un Retorno de Inversión (ROI) efectivo de la IA por no aplicarla de forma integral. Y, al mismo tiempo, utilizar esta tecnología no garantiza siempre buenos resultados. De hecho, el error de un agente IA puede costar muy caro.

“Se pueden generar impactos financieros de US$4 millones o US$5 millones debido a su escalabilidad. La base para una implementación exitosa es contar con datos centralizados y con contexto de negocio”, dijo Quadros.

Así, tal y como lo indica la especialista, para implementar la IA de una manera integral son necesarios dos elementos. Primero, el contexto. El lenguaje y el buen entendimiento del mismo en un contexto definido se vuelve fundamental. La palabra “cliente”, por ejemplo, tiene un significado determinado en el área de marketing, pero otro en el área de compras. La IA debe saber detectar esas diferencias.

Segundo, una base de datos consolidada. Es necesario que toda la información se encuentre en una sola base de información que sea uniforme. De lo contrario, se pueden generar más problemas que beneficios.

IA agéntica.

Para que ambos elementos trabajen de manera ordenada, explica Quadros, el enfoque estratégico debe estar definido y alineado por la alta dirección, incluyendo fases que garanticen gobernanza, seguridad y permisos adecuados para evitar multas o impactos operativos.

Adopción de la IA en industrias

Como es conocido, la adopción de la IA varía por país y según las industrias. Por ejemplo, en Argentina existe un fuerte movimiento en manufactura y energía. En Perú y Chile se registra un crecimiento en consumo masivo, retail y minería. Y en Brasil, predominan el sector financiero y el de ‘Utilities’.

Una de las experiencias más resaltantes, mencionó Quadros, es la que han logrado desarrollar con la sueca H&M en el mercado europeo. El agente de e-commerce de H&M, usando lenguaje sencillo, ya es capaz de sugerir ‘outfits’ para eventos específicos basándose en el perfil de compra del cliente.

“El sistema cruza información externa sobre el evento, con datos internos –perfil de compra y stock–. La plataforma de e-commerce de SAP permite mayor personalización y diferenciación para marcas como Prada o Samsung, pero también hay soluciones más estandarizadas”, comentó la ejecutiva.

Bayern Munich vs. Celtic

Otro de los casos de uso más famosos es el Bayern Munich, que también trabaja con la alemana. La plataforma de e-commerce del club de fútbol envía videos personalizados de los jugadores a las personas que compran una camiseta. que compran una camiseta.

¿Está Latinoamérica preparada para las compras agénticas?

Las compras agénticas son aquellas en las que un sistema realiza compras de forma autónoma, basándose en preferencias preestablecidas, sin intervención humana directa.

Natalia Quadros, SAP Head de Experiencia del Consumidor para América Latina y el Caribe Sur (LAC)

Aunque los grandes retailers de la región conocen de estos avances, la adopción dependerá del apetito económico de las empresas, dado el alto nivel de inversión requerido, dijo Quadros.

“En Brasil, empresas como Lojas Renner (cadena brasileña de tiendas de moda y estilo de vida) ya implementan tecnologías similares. El avance en mercados como Perú y Chile dependerá del crecimiento económico y la capacidad de inversión”, indicó.