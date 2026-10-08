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Resumen

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Desde el SAP Connect 2026, en Las Vegas.
Desde el SAP Connect 2026, en Las Vegas.
Por María Rosa Villalobos

En un momento en el que la adopción de Inteligencia Artificial (IA) y de Large Language Model (MML) o modelo de lenguaje grande –un tipo de IA diseñado para comprender y generar texto de manera muy similar a un ser humano– avanza a una velocidad sin precedentes, es necesario que las empresas no implementen la tecnología por áreas como ejercicios aislados, sino como una estrategia 360.

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