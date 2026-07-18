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El poco conocimiento sobre la RCP en el Perú

“Lo más empático o puro que podemos hacer es educar a los ciudadanos para que puedan salvar vidas”.

    Angie Melissa Valera Lozada
    Por

    Estudiante de Enfermería en la UPCH

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Como estudiante de Enfermería, sé lo que significa prepararme para una emergencia, ya que cada dos años me actualizo rigurosamente llevando el curso de Soporte Vital Básico (BLS) para asegurar que mi capacidad de respuesta esté alineada con los estándares médicos internacionales. Sin embargo, más allá de los hospitales, hay una realidad que me preocupa profundamente: en el Perú necesitamos con urgencia que la población conozca la RCP Lego. Es decir, las técnicas de reanimación básicas diseñadas para que cualquier persona, sin importar su profesión, pueda actuar en un momento crítico.

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