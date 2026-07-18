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La vigencia de la música clásica

“Impulsar la música clásica no implica mirar al pasado, sino reconocer su vigencia y capacidad de adaptación”.

    Jessica Álvarez
    Por

    Estudiante de Comunicaciones en la USIL

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    En un mundo donde predominan los géneros musicales contemporáneos, vale la pena preguntarse si la música clásica aún mantiene un lugar relevante en la sociedad actual.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.