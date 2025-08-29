La orquesta Deutsche Kammerphilharmonie de Bremen, reconocida por sus interpretaciones de obras sinfónicas, se presentará por primera vez en Lima. La agrupación, originaria de Alemania, ofrecerá un concierto el 9 de octubre en el Teatro Municipal. En el escenario, la orquesta de más de 50 músicos estará acompañada por el violinista canadiense James Ehnes, quien ha sido distinguido con el Premio Grammy. El evento es organizado por TQ Producciones.

La Deutsche Kammerphilharmonie de Bremen es una orquesta que ha recibido galardones como el Echo Klassik, el Opus Klassik y el Gramophone por sus interpretaciones de sinfonías de Beethoven, dirigidas por Paavo Järvi. La agrupación musical ha colaborado con solistas como Yuja Wang y Lang Lang. La orquesta ha realizado presentaciones en escenarios internacionales como el Carnegie Hall en Nueva York, el Festival de Salzburgo y el BBC Proms en Londres.

El solista invitado, James Ehnes, ha obtenido el Premio Grammy y el Juno por su trabajo. El músico ha grabado más de 40 álbumes y ha colaborado con orquestas como la Filarmónica de Nueva York y la Orquesta de Cleveland. Su carrera lo ha llevado a escenarios internacionales y es considerado uno de los violinistas de su generación.

La presentación en el Teatro Municipal busca ofrecer al público limeño un espectáculo musical que reúna a la orquesta alemana y al solista canadiense. La orquesta, en su debut en el Perú, presentará una selección de su repertorio que abarca desde la música barroca hasta la contemporánea.

(Fotos: Difusión/ TQ Producciones)

La presentación, que tendrá lugar en el recinto limeño, busca reunir a referentes de la música clásica. La Deutsche Kammerphilharmonie de Bremen y James Ehnes compartirán el escenario en lo que se ha proyectado como un hito cultural para el público peruano.

Además… Más información Fecha: Jueves 9 de octubre a las 8:00 p. m. Lugar: Teatro Municipal de Lima (Jirón Ica 377, Lima) Entradas: A la venta en Ticketmaster desde 32 soles

