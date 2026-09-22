Jungkook continúa demostrando el alcance internacional de su carrera como solista. El integrante de BTS alcanzó un nuevo registro en YouTube Music luego de que “Standing Next to You” superara recientemente los 500 millones de reproducciones en la plataforma.

Con esta nueva cifra, el cantante surcoreano ya cuenta con cuatro canciones que han sobrepasado la barrera de los 500 millones de reproducciones en YouTube Music. Además de “Standing Next to You”, la lista está integrada por “Seven”, “3D” y “Left and Right”, colaboración que lanzó junto a Charlie Puth.

Entre estos temas, “Seven” continúa destacando por sus números. Según Star News Korea, la canción con la que Jungkook inició oficialmente su etapa como solista se convirtió en el primer debut de un artista masculino asiático en alcanzar los 1.300 millones de reproducciones en YouTube Music.

Jungkook de BTS bate un nuevo récord en YouTube Music gracias a su tema “Standing Next to You”. (Foto: Captura de video / HYBE LABELS)

El integrante de BTS también ostenta cinco canciones que han superado los 400 millones de reproducciones en esta plataforma. A “Seven”, “3D”, “Standing Next to You” y “Left and Right” se suma “Dreamers”, tema que interpretó para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.

Las cifras también se trasladan al canal Topic de Jungkook en YouTube, que ya acumula más de 4,36 millones de suscriptores. De acuerdo con el medio surcoreano, esta cantidad lo ubica en el primer lugar entre los cantantes solistas de K-pop. Además, registra más de 1.544 millones de visualizaciones.

Sus videoclips mantienen igualmente un importante ritmo de reproducciones. “Seven” supera los 640 millones de visualizaciones, mientras que “3D” se acerca a los 300 millones. Por su parte, el video musical de “Standing Next to You” ya registra alrededor de 230 millones de vistas.

Así fue la presentación de Jungkook de BTS en la inauguración del Mundial. (Foto: @fifaworldcup)

Como se sabe, en las próximas semanas BTS visitará Latinoamérica para cumplir con diversas actividades, previo a sus tres conciertos en Perú, los días 7, 9 y 10 de octubre. Las entradas se agotaron rápidamente tras el anuncio.