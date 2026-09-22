Jungkook de BTS bate un nuevo récord en YouTube Music gracias a su tema “Standing Next to You”. (Foto: Captura de video / HYBE LABELS)
Jungkook de BTS bate un nuevo récord en YouTube Music gracias a su tema “Standing Next to You”. (Foto: Captura de video / HYBE LABELS)
Por Redacción EC

Jungkook continúa demostrando el alcance internacional de su carrera como solista. El integrante de BTS alcanzó un nuevo registro en YouTube Music luego de que “Standing Next to You” superara recientemente los 500 millones de reproducciones en la plataforma.

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