El fenómeno del K-Pop alcanzará uno de sus puntos más altos en territorio peruano. Jeon Jung-kook, conocido mundialmente como Jungkook, pisará suelo limeño como parte de la gira global de BTS. Considerado uno de los artistas pop más influyentes de la década, el integrante menor del septeto surcoreano promete ofrecer un espectáculo inolvidable ante decenas de miles de fanáticos en Lima.

A continuación, repasamos la vida, carrera y logros del artista que ha marcado un hito en la industria musical internacional.

¿Quién es Jungkook y por qué le dicen el ‘Golden Maknae’?

Jeon Jung-kook nació en Busan en 1997. A temprana edad audicionó para el programa de talentos Superstar K3. Aunque no fue seleccionado, su potencial llamó la atención de siete agencias de entretenimiento distintas. Finalmente decidió firmar con Big Hit Entertainment tras quedar impresionado por el talento de RM, quien se convertiría en el líder de BTS.

Con solo 15 años debuta en BTS, ganándose el apodo de ‘Golden Maknae’ (el menor dorado) debido a su versatilidad incomparable: domina el canto estable en vivo, el baile de alto rendimiento, el rap, la producción musical y la dirección cinematográfica a través de sus proyectos visuales G.C.F (Golden Closet Film).

El éxito global en solitario: El fenómeno de “Golden”

Además del éxito masivo con BTS en producciones y documentales como “BTS: Yet to Come”, Jungkook ha consolidado una carrera solista sin precedentes para un artista surcoreano:

“Seven” (feat. Latto): Se convirtió en un fenómeno global inmediato, alcanzando el puesto N° 1 en el Billboard Hot 100 y superando el récord histórico de la canción que más rápido alcanzó los mil millones de reproducciones en Spotify. Ceremonia del Mundial Qatar 2022: Interpretó “Dreamers”, el tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA, convirtiéndose en el primer surcoreano en encabezar el espectáculo de apertura de un Mundial. Álbum debut “Golden”: Lanzado a finales de 2023 con colaboraciones internacionales como Usher, Jack Harlow y DJ Snake, demostrando su dominio absoluto de la escena pop angloparlante.

Criterio Detalle Nombre real Jeon Jung-kook (전정국) Fecha de nacimiento 1 de septiembre de 1997 Lugar de origen Busan, Corea del Sur Posición en BTS Vocalista principal, centro y ‘Golden Maknae’ Debut oficial 13 de junio de 2013 con BTS Debut en solista “Golden” (Álbum de estudio, 2023) Géneros musicales Pop, R&B, EDM, K-Pop

Jungkook en Lima: ¿Qué esperar del show de BTS en Perú?

La llegada de BTS a Lima marca un evento sin precedentes para la industria de conciertos en Sudamérica. El ARMY peruano ha preparado diversos proyectos de bienvenida en el aeropuerto y estadios para recibir a la agrupación.

Se espera que en el setlist retumben tanto los himnos clásicos de BTS como pasajes de las eras solistas de sus integrantes, permitiendo a Jungkook lucir su presencia escénica con temas como “Seven”, “Standing Next to You” y “3D”.