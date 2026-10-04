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Resumen

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Los siete miembros de BTS, agrupación surcoreana que viene al Perú.
Los siete miembros de BTS, agrupación surcoreana que viene al Perú.
Por Oscar García

Siete integrantes pueden ser demasiados para quien se acerca por primera vez a BTS. Al comienzo cuesta distinguir las voces, recordar los nombres y saber quién hace qué, sobre todo cuando aparecen juntos en una fotografía o se relevan a toda velocidad durante una canción. Pero basta mirarlos más de cerca para descubrir que el grupo está hecho de personalidades muy distintas: un líder que escribe rap y frecuenta museos, un cantante que se presenta como el hombre más guapo del mundo, un productor que habla sin rodeos de sus heridas y un bailarín cuya sonrisa desaparece cuando toca ensayar en serio. Los siete han desarrollado, además, carreras solistas que permiten escucharlos fuera del sonido colectivo. Esta es una guía para reconocer a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook antes de que lleguen a Lima.

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