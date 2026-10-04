Siete integrantes pueden ser demasiados para quien se acerca por primera vez a BTS. Al comienzo cuesta distinguir las voces, recordar los nombres y saber quién hace qué, sobre todo cuando aparecen juntos en una fotografía o se relevan a toda velocidad durante una canción. Pero basta mirarlos más de cerca para descubrir que el grupo está hecho de personalidades muy distintas: un líder que escribe rap y frecuenta museos, un cantante que se presenta como el hombre más guapo del mundo, un productor que habla sin rodeos de sus heridas y un bailarín cuya sonrisa desaparece cuando toca ensayar en serio. Los siete han desarrollado, además, carreras solistas que permiten escucharlos fuera del sonido colectivo. Esta es una guía para reconocer a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook antes de que lleguen a Lima.

Jin

Nombre: Kim Seok-jin

Edad: 33 años.

Posición: Vocalista.

Es el mayor de BTS, pero no se comporta como una figura solemne. Se presentó al mundo como Worldwide Handsome («guapo a escala mundial») y convirtió el apodo en un chiste recurrente con sus compañeros y ARMY. También hizo de su afición por la pesca una canción, “Super Tuna”, con baile viral incluido. Esa disposición a hacer el ridículo convive con una voz que busca la emoción directa en temas como “Epiphany”. Estudiaba actuación cuando Big Hit lo reclutó y aprendió a cantar ante el público. Fue el primero del grupo en completar el servicio militar. Luego publicó Happy y Echo, discos donde sigue alternando calidez, humor y canciones de despedida o reencuentro.

Jin es uno de los miembros más famosos de la banda BTS (Foto: BTSChartsDailys / Twitter)

SUGA

Nombre: Min Yoon-gi

Edad: 33 años.

Posición: Rapero y productor. SUGA parece el integrante menos dispuesto a endulzar una respuesta. Sus letras hablan de ambición y éxito, pero también de presión, agotamiento y heridas que la fama no cura. Ya producía música en Daegu antes de entrar a BTS, y en el grupo trabaja tanto frente al micrófono como detrás de él. Para su obra solista eligió el nombre Agust D: una identidad que le permite expresarse con mayor aspereza y que llevó hasta el álbum D-DAY y una gira propia. Su carácter reservado no le impide mostrar vulnerabilidad; simplemente suele hacerlo a través de una canción. En 2025 fue el último de los siete en concluir su obligación de servicio.

Suga de BTS presenta 'Haegeum' EN VIVO en The Tonight Show | Foto: BIGHIT MUSIC

RM

Nombre: Kim Nam-joon

Edad: 32 años.

Posición: Líder y rapero. RM es quien suele encontrar palabras para explicar lo que significa BTS, incluso cuando la pregunta parece demasiado grande. Big Hit empezó a formar el grupo alrededor de él, pero su liderazgo no depende de ser el mayor: Jin le lleva casi dos años. Escribe rap desde antes del debut y participa en las letras y la producción de la banda. En 2018 habló ante la ONU sobre la importancia de encontrar la propia voz. Fuera del escenario frecuenta museos, comparte libros y paseos, y observa el arte con una curiosidad que también aparece en sus discos solistas. Indigo y Right Place, Wrong Person retratan a alguien que, aun hablando por siete, sigue haciéndose preguntas propias.

RM, líder de BTS, debutará como presentador de un programa cultural en la TV. (Foto: Instagram)

j-hope

Nombre: Jung Ho-seok

Edad: 32 años.

Posición: Rapero y bailarín. El nombre j-hope y su sonrisa sugieren optimismo, pero sus compañeros también conocen su lado exigente: en las coreografías, pocos detalles se le escapan. Competía en danza en Gwangju antes de entrar a BTS y terminó convertido en una referencia para los ensayos del grupo. Su música solista juega con esa doble imagen. Hope World despliega colores y humor; Jack In The Box se pregunta qué ocurre cuando la ambición y el cansancio se asoman detrás de la sonrisa. En 2022 encabezó una jornada de Lollapalooza Chicago sin sus seis compañeros. La presentación recibió un nombre inevitable entre los fans: «Hobipalooza». Después volvió a sus raíces como bailarín con HOPE ON THE STREET.

J-Hope fue el segundo integrante de BTS en empezar su servicio militar.

Jimin

Nombre: Park Ji-min

Edad: 30 años.

Posición: Vocalista y bailarín.

Jimin puede hacer que un movimiento de apenas unos segundos parezca la parte más importante de una coreografía. Estudió danza antes de entrar a BTS y conserva una atención al gesto que vuelve expresivas hasta las pausas. Esa sensibilidad también está en su voz aguda y en canciones grupales como “Lie” y “Serendipity”. Fuera del escenario suele mostrarse afectuoso con sus compañeros y con ARMY; en su primer disco solista, FACE, prefirió revelar sentimientos menos cómodos, como el aislamiento y la contradicción. “Like Crazy” lo convirtió en el primer solista surcoreano en llegar al número uno del Billboard Hot 100. En 2025 terminó el servicio militar junto con Jung Kook.

Jimin de BTS ocupó el primer lugar del ranking mensual de idols K-pop de la aplicación global KDOL correspondiente a agosto de 2026. (Foto: Instagram / @j.m)

V

Nombre: Kim Tae-hyung

Edad: 30 años.

Posicion: Vocalista.

V tiene una de las voces más graves de BTS y una manera de mirar a la cámara que hace pensar que siempre está interpretando algo. Esa faceta lo llevó también a actuar en la serie histórica Hwarang. Su personalidad artística parece guiada por la curiosidad: se interesa por la fotografía, la ropa y las imágenes tanto como por la música. En canciones propias como “Winter Bear” y “Snow Flower” cultivó un clima pausado, lejos del estruendo de los grandes escenarios. Su primer álbum solista, Layover, siguió ese camino con sonidos de R&B y soul. Mientras BTS puede llenar un estadio de movimiento, V parece disfrutar los momentos en que basta con dejar sonar su voz.

| Foto: Instagram (@thv)

Jung Kook

Nombre: Jeon Jung-kook

Edad: 29 años.

Posición: Vocalista y bailarín. Debutó siendo adolescente y todavía carga con el título de maknae, el menor de BTS. Sus compañeros lo apodaron golden maknae porque parecía capaz de hacerlo todo: cantar, bailar y desenvolverse ante cualquier cámara. Lo interesante es que también se ha visto cuánto trabajó para llegar ahí. En “Begin” cantó sobre su vínculo con los integrantes mayores; en “My Time”, sobre la extrañeza de crecer bajo la mirada de millones de personas. Su carrera solista mostró otra faceta, la del intérprete pop capaz de sostener un gran escenario por sí mismo. “Seven”, junto a Latto, llegó al número uno del Billboard Hot 100 y abrió el camino para el álbum GOLDEN.