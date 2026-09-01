Jeon Jungkook, popularmente conocido como Jungkook de BTS, cumple 29 años este 1 de septiembre del 2026. El golden maknae de la agrupación de K-pop recibe un nuevo año de vida en medio de una gira junto a sus compañeros de banda.

El cantante, bailarín y modelo ha alcanzado la fama mundial por ser parte de BTS; sin embargo, su carrera como solista también ha despegado desde su álbum debut “Golden”, lanzado en el 2023.

Tras ingresar al servicio militar y cumplir con el tiempo requerido por el gobierno surcoreano, el idol ha regresado a los escenarios junto a J-Hope, RM, Suga, V, Jin y Jimin con “ARIRANG”, la gira mundial que marca su regreso a la industria musical luego de hiatus.

BTS se presentó en el escenario durante el concierto BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG en la Plaza Gwanghwamun de Seúl el 21 de marzo de 2026, su primer espectáculo en casi cuatro años. (Foto: EFE/EPA/Kim Min-Hee / POOL) / Kim Min-Hee / POOL

Es así que el día de cumpleaños de Jungkook, Army no solo continúa apoyando a BTS más que nunca, sino que también celebra cada fecha especial. Los festejos llegan desde diferentes partes del mundo: Estados Unidos, Corea del Sur, China, Japón, etc.

Uno de los lugares que ha anunciado actividades es Los Ángeles, donde BTS brindará conciertos el 1, 2, 5 y 6 de septiembre según el cronograma de shows del tour. Aprovechando esta ocasión, el 1 y 2 de septiembre, tres camiones LED con imágenes y videos de Jungkook, pasearán por los alrededores del SoFi Stadium, Koreatown, Downtown y Santa Mónica de acuerdo con lo reportado por StarNews Korea. Adicional a los camiones, se informó que también se podrán visualizar anuncios en paradas de bus alrededor del estadio.

Al igual que L.A., Nueva York también reportó una actividad especial que figurará como un homenaje al artista. Según la fanbase “Jungkook China” se pasará un video de felicitaciones durante el 1 de septiembre en el TSX Live Billboard de Times Square, una zona emblemática y un hito publicitario de Manhattan.

Las Vegas también se suma a la celebración luego de que iHeartRadio confirmara a BTS como uno de los artistas que participarán en el festival junto a otros cantantes como Cardi B, Muse, Snoop Dogg, Weezer, Zara Larsson y LE SSERAFIM. El festival se realizará en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, el 18 y 19 de septiembre.

Por último, en Corea del Sur se extienden las celebraciones del 30 de agosto al 1 de septiembre, fechas en las que se instala una escultura de 6 metros llamada “CKJK Baby”, pieza inspirada en el golden maknae de BTS. Según reporta StarNews Korea, esta iniciativa se viene realizando en el río Han, lugar emblemático de Seúl, desde 2023, siendo la actual exposición su cuarta edición.

En Corea del Sur, la cuna de BTS, se harán un sinfín de actividades como todos los años desde el salto a la fama de los jóvenes artistas. Así que Army encontrará una manera u otra de celebrar junto a Jungkook su cumpleaños, de lejos o de cerca. Recuerda que los miembros de BTS se mantienen conectados con el fandom a través de Weverse, plataforma en la que se conectan para conversar con los fanáticos y realizar lives.