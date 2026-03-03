Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

TQ Producciones reunirá en el Teatro Municipal de Lima a figuras internacionales del rock progresivo y la música clásica como parte de su temporada 2026.
TQ Producciones reunirá en el Teatro Municipal de Lima a figuras internacionales del rock progresivo y la música clásica como parte de su temporada 2026.
Por Redacción EC

Tras el anuncio del concierto del guitarrista británico Steve Hackett, programado para el 18 de marzo, TQ Producciones oficializa una temporada que confirma la madurez del mercado limeño para recibir a artistas de primera línea. La programación 2026 articula un recorrido que va del rock progresivo al repertorio clásico más exigente, consolidando al Teatro Municipal de Lima como epicentro de grandes citas musicales.

VIDEO RECOMENDADO

Pelo Madueño lanza convocatoria para jóvenes talentos de la música. (Fuente: Difusión)
TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.