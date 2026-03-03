Tras el anuncio del concierto del guitarrista británico Steve Hackett, programado para el 18 de marzo, TQ Producciones oficializa una temporada que confirma la madurez del mercado limeño para recibir a artistas de primera línea. La programación 2026 articula un recorrido que va del rock progresivo al repertorio clásico más exigente, consolidando al Teatro Municipal de Lima como epicentro de grandes citas musicales.

La propuesta combina intérpretes consagrados y referentes contemporáneos, estableciendo un diálogo entre tradición e innovación. Con esta curaduría, la productora inserta a Lima en el circuito internacional de giras que atraviesan Europa, Asia y América, ofreciendo experiencias que trascienden lo estrictamente concertístico para convertirse en hitos culturales de la temporada.

Steve Hackett abrirá la temporada internacional 2026 con un recorrido por el repertorio progresivo que marcó su etapa en Genesis y su consolidada carrera solista.

El 18 de marzo, Steve Hackett abrirá el calendario con un concierto centrado en el repertorio progresivo que marcó la década de 1970, además de piezas de su etapa solista. Reconocido por su técnica expansiva y su exploración sonora, el exguitarrista de Genesis llega en un momento de plena actividad artística, revisitando clásicos con una lectura madura y técnicamente depurada.

El 22 de abril será el turno del guitarrista español Rafael Aguirre, considerado uno de los intérpretes más premiados de su generación. Su recital pondrá en relieve la versatilidad contemporánea de la guitarra clásica y su capacidad de diálogo con distintos repertorios, reafirmando el lugar del instrumento dentro de las grandes salas de concierto.

La temporada continuará el 21 de mayo con la presentación de la violinista japonesa Midori, figura central del panorama musical global desde su debut adolescente con la Filarmónica de Nueva York. Reconocida por la solidez técnica y profundidad interpretativa de sus lecturas, Midori suma a su carrera solista una intensa labor en educación y diplomacia cultural.

La violinista japonesa Midori llegará al Teatro Municipal de Lima como una de las intérpretes más influyentes del circuito clásico contemporáneo.

El 15 de junio, el pianista argentino Nelson Goerner ofrecerá una velada centrada en el gran repertorio romántico. Habitual invitado de los principales escenarios europeos, Goerner es admirado por la crítica especializada por su equilibrio entre virtuosismo y contención expresiva, cualidades que lo han convertido en una de las voces pianísticas latinoamericanas más respetadas del circuito internacional.

El 26 de octubre llegará a Lima el pianista ruso Daniil Trifonov, protagonista de uno de los recitales más esperados del año. Ganador de algunos de los concursos más prestigiosos del mundo, Trifonov es celebrado por su técnica deslumbrante y su enfoque introspectivo, rasgos que han redefinido los estándares interpretativos del instrumento en el siglo XXI.

El pianista argentino Nelson Goerner es reconocido en Europa por su lectura refinada del repertorio romántico y su solidez técnica.

El cierre de temporada, el 3 de noviembre, estará a cargo del Monteverdi Choir junto a The English Baroque Soloists, referentes internacionales en la interpretación historicista del repertorio barroco. Con décadas de trayectoria y una tradición que ha marcado escuela en Europa, ambas agrupaciones ofrecerán un concierto que promete rigor estilístico y excelencia técnica como broche final del ciclo 2026.

Con esta programación, TQ Producciones reafirma su apuesta por una oferta de alta exigencia artística, integrando a Lima en la agenda global de la música en vivo y fortaleciendo la presencia de grandes intérpretes en el país. Entradas disponibles en Ticketmaster.