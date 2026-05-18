Lima volverá a encontrarse con uno de los pianistas más admirados de la escena internacional. Tras dejar una profunda impresión en su debut limeño durante la temporada 2025 de TQ Producciones junto a la Festival Strings Lucerne, el argentino Nelson Goerner regresará el próximo 15 de junio al Teatro Segura para ofrecer un recital de piano que promete mostrarlo en su faceta más íntima y expresiva.

A diferencia de los conciertos junto a orquesta, el recital solista coloca al intérprete frente al público sin intermediarios, sostenido únicamente por el lenguaje del piano. Es precisamente en ese formato donde Goerner ha consolidado una reputación internacional gracias a la profundidad de sus interpretaciones, la precisión técnica y una sensibilidad musical que lo han convertido en uno de los artistas más refinados de su generación.

Considerado uno de los pianistas más refinados de su generación, Nelson Goerner vuelve a Lima tras su aclamado debut junto a la Festival Strings Lucerne.

El programa elegido para esta presentación recorre algunas de las páginas más exigentes y fascinantes del repertorio pianístico. La velada se abrirá con la Toccata en do menor, BWV 911 de Johann Sebastian Bach, obra de gran complejidad estructural y virtuosismo. Luego llegará la Sonata para piano n.º 19 en do menor, D. 958 de Franz Schubert, una pieza marcada por el dramatismo y la introspección.

Tras el intermedio, el recital se trasladará al universo sonoro de Isaac Albéniz con una selección de Iberia, considerada una de las cumbres del repertorio pianístico. Goerner interpretará piezas de los Libros III y IV, entre ellas “El Albaicín”, “El Polo”, “Lavapiés”, “Málaga”, “Jerez” y “Eritaña”, páginas donde el virtuosismo técnico se combina con una riqueza tímbrica y rítmica de gran complejidad.

Discípulo de Martha Argerich y actualmente radicado en Europa, Goerner mantiene una intensa agenda internacional que incluye presentaciones en importantes escenarios del continente. Su regreso a Lima confirma el impacto de su primera visita y representa una oportunidad excepcional para escucharlo en el formato que mejor define su lenguaje artístico: el recital de piano en estado puro.