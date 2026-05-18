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Nelson Goerner regresará a Lima este 15 de junio para ofrecer un recital solista en el Teatro Segura con obras de Bach, Schubert y Albéniz.
Nelson Goerner regresará a Lima este 15 de junio para ofrecer un recital solista en el Teatro Segura con obras de Bach, Schubert y Albéniz.
Por Redacción EC

Lima volverá a encontrarse con uno de los pianistas más admirados de la escena internacional. Tras dejar una profunda impresión en su debut limeño durante la temporada 2025 de TQ Producciones junto a la Festival Strings Lucerne, el argentino Nelson Goerner regresará el próximo 15 de junio al Teatro Segura para ofrecer un recital de piano que promete mostrarlo en su faceta más íntima y expresiva.

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