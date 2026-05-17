Bulgaria hizo historia al conquistar por primera vez el Festival de Eurovisión gracias a la artista Dara y su tema “Bangaranga”, una propuesta pop festiva que cautivó tanto al jurado profesional y al público. El país balcánico regresaba al certamen tras tres años de ausencia por motivos económicos y terminó firmando una victoria histórica en la edición número 70 del concurso.

La cantante búlgara obtuvo inicialmente 204 puntos por parte de los jurados profesionales, situándose en el primer lugar antes de la votación del público. Finalmente, Dara, con sus 27 años, cerró la noche con un total de 516 puntos, consolidando una amplia ventaja frente a sus competidores y convirtiéndose en la nueva ganadora de Eurovisión 2026.

Eurovisión 2026: Bulgaria gana por primera vez el concurso e Israel se queda con el segundo lugar. (Foto: Radek MICA / AFP)

Por su parte, Israel ocupó en la segunda posición con 343 puntos gracias al fuerte respaldo del voto del público. El representante israelí, Noam Bettan, interpretó “Michelle”, una canción sobre crecimiento emocional cantada en francés, inglés y hebreo.

Aunque había arrancado en octava posición tras las votaciones profesionales, el apoyo masivo del público le permitió escalar hasta el segundo puesto, repitiendo un fenómeno similar al registrado el año anterior.

Bulgaria gana por primera vez el concurso e Israel se queda con el segundo lugar. (Foto: Tobias SCHWARZ / AFP)

La tercera posición fue para Rumanía y la cantante Alexandra Capitanescu con el tema “Choke Me”, que alcanzó 296 puntos. Mientras tanto, las apuestas previas situaban como grandes favoritos a Finlandia y Australia, países que finalmente terminaron sexto y cuarto, respectivamente.

Más allá de la competición musical, la 70ª edición celebrada en Viena estuvo profundamente marcada por la controversia política derivada de la participación de Israel. España, Países Bajos, Irlanda, Islandia y Eslovenia decidieron ausentarse del certamen como señal de protesta por la ofensiva militar israelí en Gaza. Además, diversas manifestaciones se desarrollaron en la capital austríaca tanto en apoyo a Palestina como en defensa de Israel y contra el antisemitismo.

Bulgaria gana por primera vez el concurso e Israel se queda con el segundo lugar. (Foto: Radek MICA / AFP9)

La polémica también alcanzó al sistema de votación después de que surgieran cuestionamientos sobre el impacto de campañas de apoyo digital y las reglas del voto del público. En esta edición, cada espectador pudo emitir hasta diez votos, una medida adoptada tras las críticas registradas durante el festival del año pasado por el peso excesivo del voto popular.