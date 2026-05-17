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Bulgaria gana por primera vez el concurso e Israel se queda con el segundo lugar. (Foto: Tobias SCHWARZ / AFP)
Bulgaria gana por primera vez el concurso e Israel se queda con el segundo lugar. (Foto: Tobias SCHWARZ / AFP)
Por Redacción EC

Bulgaria hizo historia al conquistar por primera vez el Festival de Eurovisión gracias a la artista Dara y su tema “Bangaranga”, una propuesta pop festiva que cautivó tanto al jurado profesional y al público. El país balcánico regresaba al certamen tras tres años de ausencia por motivos económicos y terminó firmando una victoria histórica en la edición número 70 del concurso.

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