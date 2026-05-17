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Ed Sheeran se pronuncia a pocos días de su concierto en el Estadio Nacional: “Perú es clave”. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)
Ed Sheeran se pronuncia a pocos días de su concierto en el Estadio Nacional: “Perú es clave”. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)
Por Redacción EC

Perú sigue siendo clave y Ed Sheeran lo confirma. A pocos días de su esperado concierto en Perú, que se llevará a cabo el 20 de mayo en el Estadio Nacional de Lima, el cantante británico envió un video que emocionó a miles de fans peruanos. Como se recuerda, el artista vuelve al país luego de nueve años desde su última visita.

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