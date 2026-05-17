Perú sigue siendo clave y Ed Sheeran lo confirma. A pocos días de su esperado concierto en Perú, que se llevará a cabo el 20 de mayo en el Estadio Nacional de Lima, el cantante británico envió un video que emocionó a miles de fans peruanos. Como se recuerda, el artista vuelve al país luego de nueve años desde su última visita.

El cantante británico hizo una pausa a sus actividades para enviar un video a sus fans de Perú y confesó que está muy emocionado de regresar al país. Por si fuera poco, el intérprete de “Perfect” practicó su español con una frase que emocionó a todos: “Perú es clave”.

Más que una parada de su gira “LOOP Tour”, Ed Sheeran dejó claro que su vínculo con el Perú es personal. Durante su visita anterior, el cantante recorrió Machu Picchu, disfrutó la gastronomía local y probó Pisco Sour, experiencias que hoy alimentan la expectativa por su regreso.

“Hola a todos en Lima. Estoy emocionado de que el próximo miércoles regreso luego de nueve años de mi última visita. La última vez vine con mi esposa, escalamos Machu Picchu, la pasamos maravilloso. Tomamos Pisco Sour y no puedo esperar para volver a Perú. ‘Perú es clave’. Nos vemos la próxima semana”, dijo Ed Sheeran.

Su mensaje llega en medio de la cuenta regresiva para el concierto del 20 de mayo, uno de los espectáculos internacionales más esperados del año en Perú.

El regreso de Ed Sheeran a Lima tendrá una propuesta distinta a sus shows anteriores. La organización confirmó la implementación de un Escenario B, una estructura de formato 360° ubicada a más de 30 metros del escenario principal y conectada mediante un pasillo especial por donde el artista se desplazará durante el concierto.

Ed Sheeran anunció las fechas de su gira europea "Mathematics Tour". (Foto: Instagram)

Con más de 120 millones de oyentes mensuales en plataformas digitales y éxitos que han marcado a distintas generaciones, el músico británico llegará con un repertorio que combinará clásicos como “Thinking Out Loud” y “Perfect”, además de canciones de su etapa más reciente vinculada al álbum Play.

Las entradas para el show de Ed Sheeran en Lima continúan disponibles a través de Ticketmaster y la expectativa sigue creciendo conforme se acerca la fecha del concierto en el Estadio Nacional.