Ed Sheeran confirmó su regreso a Perú para un concierto en el Estadio Nacional de Lima. Luego de nueve años, el artista británico pisará suelo peruano para un show especial el 20 de mayo de 2026. Las entradas para el evento estarán a la venta a través de Ticketmaster.

En esta oportunidad, el intérprete de “Perfect” y “Shape of you” vuelve con una propuesta que reinventa su puesta en escena con un formato inmersivo, un sonido renovado y un recorrido por sus grandes éxitos junto a los temas de su más reciente disco.

¿Cuándo saldrán a la venta las entradas?

Las entradas para el concierto de Ed Sheeran en Perú saldrán a la venta el próximo jueves 23 de octubre en etapa de preventa. La venta general de boletos iniciará el 25 de octubre, a través de Ticketmaster.

Ed Sheeran vuelve a Perú luego de 9 años para un concierto en el Estadio Nacional de Lima. (Foto: Instagram)

¿Cuánto costarán las entradas para el concierto de Ed Sheeran?

Move Concerts, empresa a cargo de la realización del concierto de Ed Sheeran en Perú, confirmó que las entradas estarán a la venta a través de Ticketmaster, con precios desde S/144, con 25% descuento para tarjetas BBVA.

Las ubicaciones y los costos de las entradas aún no han sido confirmados, pero pronto se revelarán en las redes sociales y en la misma web.

MÁS INFORMACIÓN: Taylor Swift y lo que dijo sobre la posibilidad de que Ed Sheeran cante en su boda con Travis Kelce

Sobre su nuevo álbum

Con Play, su octavo álbum de estudio lanzado en septiembre de 2025 de los cuales destacan “Azizam”, “Camera” y “A Little More”, Ed Sheeran inicia una nueva etapa creativa y personal. En este disco, que debutó en los primeros lugares de las listas globales, el artista se atreve a experimentar con sonidos de la música india y persa, fusionados con su inconfundible estilo pop-folk.

Ed Sheeran visitará diversos países de la región como parte de la etapa latinoamericana de su gira mundial. (Foto: Instagram)

El resultado refleja una madurez artística marcada por vivencias profundas: la pérdida de amigos y el diagnóstico médico de su esposa lo llevaron a componer desde una mirada más introspectiva y emocional.

Alejado de las convenciones del estrellato, Sheeran defiende una vida sencilla y creativa —sin smartphone y este año sorprendió al romper su habitual silencio mediático con una entrevista en el programa español La Revuelta y un emotivo mensaje a sus seguidores de habla hispana.