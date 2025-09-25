Si bien pasó aproximadamente un mes de la propuesta de matrimonio de Travis Kelce a Taylor Swift , hay personas cercanas a estas celebridades que continúan generando conversación sobre este acontecimiento. Por suponer, te contaré que Ed Sheeran causó sorpresa al revelar cómo se enteró de este compromiso, pues no suele ser creíble debido a la cercanía que mantiene con la artista estadounidense.

Esta información se pudo conocer durante su participación en el programa ‘Small Stage Series de SiriusXM’ de Andy Cohen. El presentador le propuso una dinámica interesante al artista, pues debía responder algunas preguntas con una sola palabra.

Ed Sheeran también afirmó que aún no escuchó por adelantado el próximo álbum de Taylor Swift. (Crédito: Sirius XM / YouTube)

Fue así que Andy Cohen le preguntó primero si tuvo la oportunidad de escuchar un adelanto del próximo álbum de Taylor Swift, ‘The Life of a Showgirl’, a lo que Ed contestó que ‘no’.

Después de esta interrogante, le consultó cómo fue la manera en que se enteró sobre esta propuesta de matrimonio entre Taylor y Travis. Imaginarás que el intérprete de ‘Photograph’ ya tenía conocimiento sobre la pedida de mano antes que se hiciera público, pero lo negó rotundamente.

Según el propio Ed Sheeran, se enteró de este compromiso mediante ‘Instgram’, la red social que usaron Taylor y Travis para informar a sus millones de seguidores sobre esta nueva etapa que afrontará la pareja.

El cantante británico mantiene una buena relación de amistad con Taylor Swift. Tienes tres colaboraciones en conjunto. (Foto: Getty Images)

No ha recibido una reserva para la boda

Es importante mencionarte que Taylor Swift y Ed Sheeran mantienen un vínculo amical muy fuerte. Ambos son cercanos hace más de 10 años y han realizado distintas colaboraciones musicales, tales como ‘Everything Has Changed, ‘End Game’ y ‘The Joker And The Queen’.

Por esa razón, es alta la probabilidad de que el intérprete de ‘Sape Of You’ sea una de las celebridades reconocidas que estará presente en esta boda. Sin embargo, el propio Ed confirmó que aún no ha recibido una reserva de fecha.

Desde que Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron que habrá boda , se ha conocido distintas curiosidades sobre la pedida de mano, tal como el precio del anillo , cómo reaccionó el ala cerrada de los Kansas City Chiefs ante su propuesta y más. Sin lugar a duda, el compromiso de estas celebridades acaparó la atención de los medios.

