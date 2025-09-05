Desde que Travis Kelce le pidió matrimonio a Taylor Swift , la expectativa de la boda de la pareja ha crecido enormemente y se han revelado distintas curiosidades. Como se sabe, el anillo de compromiso que la exitosa cantante lleva en su dedo anular ha sido un tema de consulta para varios especialistas. Ahora, una joyera cercana a la artista ha decidido revelar detalles inéditos sobre esta lujosa sortija.

Se trata de Simone Kendle, CEO de Wove Made, quien anteriormente diseñó unos brazaletes exclusivos para la estrella americana y su pareja, conocidos como ‘TNT’ (Taylor and Travis). Si bien en esta ocasión no fabricó su anillo de compromiso, quiso brindar su opinión basándose en su conocimiento experto en joyas.

Desde su perspectiva, la sortija cambiaría “la trayectoria de las tendencias de anillos de compromiso” entre las reconocidas celebridades, pues considera que presenta un diseño en particular.

“Es impactante porque se siente impregnado de historia, a diferencia de lo que veíamos como tendencia para los anillos de compromiso de 2025. Piezas como esta tienen el poder de marcar tendencias, tal como Audrey Hephurm alguna vez hizo icónicos los diamantes amarillos”, declaró a Newsweek.

El anillo de compromiso de Taylor Swift presenta un estilo vintage, poco común que se visualice hoy en día. (Foto: @taylorswift / Instagram)

Simone afirma que la sortija posee una piedra central semejante a un diamante de talla antigua, con una forma de “carácter romántico y antiguo”. Añade que está engastada en oro amarillo cálido con una banda ancha, lo que le otorga una presencia vintage que poco se visualiza hoy en día.

En caso te preguntes quién se encargó de crear el anillo de compromiso de Taylor Swift , te comentaré que fue Kindred Lubeck, fundadora y diseñadora de Artifex Fine Jewerly con sede en Nueva York.

Travis Kelce le propuso matrimonio a Taylor Swift el pasado 26 de agosto. Un momento que parecía de ensueño. (Foto: Taylor Swift / Instagram)

¿Cuánto costaría el anillo de compromiso de Taylor Swift?

Según Simone Kendle, ante este diseño de estilo vintage y la cantidad de quilates que porta el diamante de este anillo, su valor oscilaría entre US$800,000 y US$1 millón. No obstante, resaltó que su costo dependerá de distintos factores, tal como el color, claridad y la notoriedad actual.

