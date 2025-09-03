Así como Travis Kelce habló recientemente sobre lo que tendrá que hacer con Taylor Swift ahora que ambos están comprometidos, también se animó a dar grandes consejos a las personas que planeen proponerle matrimonio a su pareja. Si te interesa saber qué fue lo que expresó, sigue leyendo esta nota.

Si en caso te preguntas cuándo exactamente se supo que Travis Kelce le propuso matrimonio a Taylor Swift, pues la respuesta es el martes 26 de agosto de 2025. ¿Dónde ocurrió todo? En el jardín trasero que tiene el atleta en su mansión ubicada en Kansas City y que está valorada en 6 millones de dólares.

Ahora, regresando al tema que motivó la creación de esta nota, te comento que las recomendaciones las brindó mientras conversaba con su hermano Jason Kelce en el pódcast que conducen los dos: ‘New Heights’. Ahí recalcó que hay un punto muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de decidir cómo y dónde pedirle la mano a alguien.

Travis Kelce le pidió la mano a Taylor Swift con un anillo que es una pieza vintage. Tiene un diamante ovalado. Su valor está entre 675.000 y 1 millón de dólares. (Foto: @taylorswift / Instagram)

“Tienes que conocer a tu chica o a tu pareja”

“Tienes que conocer a tu chica. Tienes que conocer a tu chica o a tu pareja. Tienes que conocerla”, comenzó diciendo Travis Kelce. “No puedes dejar que la forma en que lo hace otra persona te haga sentir que debes hacerlo de esa manera”, agregó.

Travis Kelce es un jugador profesional estadounidense de fútbol americano. Juega en la posición de ‘tight end’ y actualmente milita en los Kansas City Chiefs de la National Football League. (Foto: Jamie Squire / Getty Images) / Jamie Squire

Jason Kelce, apenas escuchó lo que dijo su hermano, dejó en claro que estaba de acuerdo con él. “No puedes leerlo en una revista Cosmopolitan y esperar que te conozcan. Tienes que conocer a tu persona”, aseveró. A raíz de ello, Travis subrayó: “Quizás puedas obtener algunas ideas de cómo lo hicieron otras personas”. Pero esto último no fue del agrado del exjugador de fútbol americano, quien se casó con Kylie Kelce en 2018.

“Hazlo por las razones correctas”

Ya más adelante el actual jugador de los Kansas City Chiefs manifestó: “Solo diría que conozcas a tu pareja, sepas para quién lo haces y hazlo por las razones correctas, y todo lo demás saldrá genial”. Sus palabras no tardaron en ser bien recibidas por muchos usuarios. Si te interesa ver el episodio donde expresó todo lo ya indicado, aquí te lo dejo.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí