Ha pasado poco más de una semana desde el anuncio del compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce, y muchos todavía siguen hablando al respecto. Realmente, hay bastante interés por saber cada vez más sobre la nueva etapa que atraviesa la pareja. Es por eso que hoy te comentaré que el jugador de los Kansas City Chiefs recientemente habló sobre lo que tendrá que hacer con la estrella de la música después de haberle pedido la mano.

No vayas a creer que su declaración se produjo en una conferencia de prensa o en una entrevista con un medio de comunicación. En realidad, sus palabras acerca del tema se escucharon en el pódcast ‘New Heights’, el cual conduce con su hermano Jason Kelce.

Justamente Jason fue quien abordó el tema en cuestión en el último episodio del pódcast. “Estoy deseando saber más sobre la planificación y todo lo que ocurrirá”, comenzó diciendo. “Travis, estás a punto de embarcarte en la fase de planificación de la boda de una relación”, agregó.

Travis Kelce es un jugador profesional estadounidense de fútbol americano. Juega en la posición de ‘tight end’ y actualmente milita en los Kansas City Chiefs de la National Football League. (Foto: Jamie Squire / Getty Images) / Jamie Squire

“Oh, se va a volver loco”

Apenas escuchó esas palabras, Travis Kelce aceptó la realidad. “Oh, se va a volver loco”, aseguró primero. “Ese es el siguiente paso, sí, he oído hablar de eso”, recalcó. Lo bueno es que su hermano ya pasó por eso, ya que él se casó con Kylie Kelce en 2018. “Prepárense, es muy divertido”, aseveró Jason, quien después subrayó que “es un momento muy emocionante, tratando de averiguar dónde, las fechas, todas estas cosas”.

La fecha exacta en la que se supo que Travis Kelce y Taylor Swift se comprometieron

Por si te preguntas cuándo exactamente se supo que Travis Kelce le propuso matrimonio a Taylor Swift, pues la respuesta es el martes 26 de agosto de 2025. ¿Dónde ocurrió todo? En el jardín trasero que tiene el atleta en su mansión valorada en 6 millones de dólares.

Travis Kelce le pidió la mano a Taylor Swift con un anillo que es una pieza vintage. Tiene un diamante ovalado. Su valor está entre 675.000 y 1 millón de dólares. (Foto: @taylorswift / Instagram)

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí