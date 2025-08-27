Travis Kelce le pidió matrimonio a Taylor Swift en un escenario de ensueño: un jardín lleno de rosas que parecía sacado de un cuento de hadas. La cantante de 35 años anunció la noticia en Instagram, donde reveló que, tras dos años de relación, está comprometida con la estrella de la NFL.

La propuesta fue espectacular, con un anillo impresionante, flores por todas partes y un ambiente romántico que cautivó a sus seguidores. No sorprende que la publicación haya superado los 27 millones de “me gusta” en menos de 24 horas, convirtiéndose en una de las más comentadas del momento.

Aunque Taylor siempre mencionó que no le gusta incluir “Easter Eggs” sobre su vida personal, sus fotos de compromiso no escaparon a los detalles ocultos. Los fans notaron varias pistas, desde el lugar elegido hasta el diseño del anillo y la coordinación de sus atuendos, lo que dio pie a muchas teorías.

Las fotos revelaron varios detalles ocultos, como la coincidencia con su número de la suerte, el emoji de dinamita que alude a sus iniciales y la canción So High School elegida para la publicación. (Foto: Taylor Swift / Instagram)

El lugar del compromiso resultó ser muy especial: el jardín trasero de la mansión de Kelce en Leawood, Kansas, valorada en 6 millones de dólares. Travis compró esta casa en 2023, poco después de hacer pública su relación con Taylor.

El espacio, que antes era sencillo, fue transformado en un entorno lleno de flores, un arco romántico y un gazebo, creando el escenario perfecto para el gran momento.

En las fotos, ambos lucieron looks de Ralph Lauren: Taylor con un vestido de seda a rayas valorado en 400 dólares y Travis con una polo azul marino combinada con pantalones cortos color caqui. Este detalle hizo pensar a los fans que todo fue planeado cuidadosamente, desde la ropa hasta las uñas impecables de Taylor, lo que alimenta la teoría de que ella sabía que el momento se acercaba.

El anillo, valorado entre 675.000 y 1 millón de dólares, tiene grabados especiales y fue diseñado por la joyera Kindred Lubeck. (Foto: @taylorswift / Instagram)

El anillo tampoco podía pasar desapercibido: se trata de una pieza vintage con un diamante ovalado, valorada entre 675.000 y 1 millón de dólares. Los fans también notaron grabados con la letra “T”, posiblemente en honor a los nombres de ambos.

Según el medio Daily Mail, la joya fue diseñada por Kindred Lubeck, de Artifex Fine Jewelry, conocida por crear piezas únicas y exclusivas.

Además, los fanáticos detectaron un detalle en el pie de foto: Taylor incluyó un emoji de dinamita. Para muchos, esto no fue casualidad, ya que “TNT” coincide con las iniciales de Taylor y Travis. Incluso la hora de publicación (1:00 p. m., la 13ª hora del día) y el hecho de que ocurriera 13 días después de su última aparición en el podcast con Kelce alimentan la teoría, pues el 13 es el número de la suerte de la cantante.

Según el padre de Kelce, la propuesta ocurrió hace unas semanas y ambas familias estaban esperando este momento. (Foto: AFP)

Otra pista estuvo en la canción elegida para acompañar la publicación: “So High School”, de su álbum The Tortured Poets Department, un tema que habla de la emoción del primer amor y que muchos consideran escrito para Travis.

Finalmente, los seguidores descubrieron más pistas: la publicación se hizo un 26 de agosto, número relacionado con las teorías de sus canciones.

Además, el padre de Kelce confirmó que la propuesta ocurrió semanas atrás y que ambas familias lo esperaban con ilusión. “Son perfectos juntos y nunca lo había visto tan feliz”, aseguró.

Taylor Swift y Travis Kelce se casan

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso el 26 de agosto de 2025 con una emotiva publicación conjunta en Instagram, donde aparece Kelce arrodillado en un jardín lleno de flores y Swift luce un impresionante anillo de compromiso.

Su historia de amor comenzó en 2023, cuando Swift y Kelce comenzaron a verse tras su encuentro en uno de los conciertos de la Eras Tour. Desde entonces, suelen asistir a eventos públicos y se apoya mutuamente en sus respectivas carreras. Su relación fue considerada fenómeno cultural que impulsó un aumento en la audiencia de la NFL y ventas de mercancía.

El compromiso llega en un momento clave, justo antes del inicio de la temporada NFL 2025 y mientras Swift se prepara para lanzar su duodécimo álbum, The Life of a Showgirl, el 3 de octubre.

