Taylor Swift y Travis Kelce acaban de comprometerse, y son muchos los fans están convencidos de que la cantante no fue tomada por sorpresa. Según ellos, varios detalles en sus fotos y en su look sugieren que Swift ya sabía que Kelce planeaba proponerle matrimonio.

El martes, la intérprete de ‘Shake It Off’ compartió la noticia en Instagram con fotos del romántico momento en que el jugador de los Kansas City Chiefs se arrodilló para pedirle matrimonio.

“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, escribió Swift junto a las imágenes, donde se ve a Kelce hincado en un jardín lleno de flores en tonos rosa, blanco y rojo.

Sin embargo, los seguidores no tardaron en notar señales de que ella esperaba la propuesta, ya que ambos llevaban atuendos coordinados de Ralph Lauren.

Taylor Swift anunció en Instagram su compromiso con Travis Kelce, mostrando fotos del romántico momento en un jardín lleno de flores. (Foto: @taylorswift / Instagram)

Swift lució un vestido de seda a rayas, valorado en 400 dólares, con escote halter y falda hasta los tobillos, acompañado de sandalias marrones de tacón.

El look se complementó con una de sus joyas favoritas, además del anillo de compromiso: un reloj Santos Demoiselle de Cartier, cuyo precio ronda los 18.330 dólares.

La pieza tiene un diseño elegante con incrustaciones de diamantes y una esfera cuadrada.

Otro detalle que levantó sospechas fueron sus uñas perfectamente arregladas en tono nude rosado, algo habitual cuando alguien anticipa fotos importantes. Incluso llevaba un brazalete de diamantes y dos anillos dorados delicados en la mano derecha, combinando con la espectacular sortija de compromiso con banda gruesa de oro y una piedra cuadrada de gran tamaño.

Taylor Swift y Travis Kelce eligieron la frase “Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasia se casan” para revelar la noticia. (Foto: @taylorswift / Instagram)

Kelce, por su parte, eligió un estilo relajado pero elegante, vistiendo un polo azul marino de punto firmado por Ralph Lauren, shorts khak y mocasines marrones.

La pareja mostró en varias ocasiones su gusto por la marca. De hecho, Swift usó un suéter amarillo del diseñador para anunciar que estaba “de vuelta en la oficina” antes de la última etapa de su gira Eras Tour.

Cabe agregar que Swift y Kelce hicieron pública su relación en septiembre de 2023, cuando la cantante fue vista en un partido junto a la madre del jugador. Desde entonces, se convirtieron en una de las parejas más populares de la actualidad.

Swift elogió a Kelce por su naturalidad, sentido del humor y actitud comprensiva durante una reciente entrevista. (Foto: New Heights with Jason and Travis Kelce / YouTube)

La noticia del compromiso llega semanas después de que la artista apareciera por primera vez en el podcast de Kelce, New Heights, para anunciar su álbum número 12, Life of a Showgirl.

En el programa, habló sobre cómo comenzó su historia de amor:“El modo en que quiso conocerme fue muy natural, muy puro, muy normal”, recordó la cantante, elogiando “la forma en que podía hacerme reír tan rápido con cosas normales. Es un potenciador de energía en la vida de todos. Es un signo de exclamación humano”.

Además, la cantante destacó lo comprensivo que es: “Es tan poco prejuicioso con la gente, y no le importó que yo no supiera nada de fútbol cuando nos conocimos”.

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso el 26 de agosto de 2025 con una emotiva publicación conjunta en Instagram, donde aparece Kelce arrodillado en un jardín lleno de flores y Swift luce un impresionante anillo de compromiso.

Su historia de amor comenzó en 2023, cuando Swift y Kelce comenzaron a verse tras su encuentro en uno de los conciertos de la Eras Tour. Desde entonces, suelen asistir a eventos públicos y se apoya mutuamente en sus respectivas carreras. Su relación fue considerada fenómeno cultural que impulsó un aumento en la audiencia de la NFL y ventas de mercancía.

El compromiso llega en un momento clave, justo antes del inicio de la temporada NFL 2025 y mientras Swift se prepara para lanzar su duodécimo álbum, The Life of a Showgirl, el 3 de octubre.

