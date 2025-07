En las últimas horas, el nombre de Taylor Swift circuló bastante en las redes sociales luego que su novio Travis Kelce hiciera una broma sobre su relación con ella en su pódcast ‘New Heights’. Ahora la cantante nuevamente es tendencia porque ya se conoce el costo de usar uno de sus temas. La información la brindó el comediante estadounidense Marc Maron. ¿Quieres saber qué dijo? Pues entonces lee esta nota hasta el final.

Por si no estabas enterado, el próximo 1 de agosto se estrena en HBO Max el especial de comedia ‘Marc Maron: Panicked’, y como parte de la etapa de promoción del mismo el artista participó en el pódcast ‘Good One’ de Vulture, donde habló sobre cómo consiguió la licencia de la canción ‘Bigger Than the Whole Sky’ (perteneciente al álbum ‘Midnights’ de 2022 de Taylor Swift) para poder usarla en el mencionado especial.

Taylor Swift es una cantautora estadounidense muy conocida por sus composiciones autobiográficas, su versatilidad artística y su impacto cultural. (Foto: Kevin Mazur / Getty Images for The Recording Academy)

Primero se comunicó con un amigo

Según indicó Marc Maron, el tema en cuestión era perfecto para un momento específico, por lo que se animó a contactar a su amigo Jack Antonoff, en busca de ayuda. “Conozco a Jack Antonoff lo suficiente como para escribirle, y es el coautor de esa canción”, explicó. “Le dije: ‘No sé qué es lo correcto ni cómo hacerlo, pero se nos está acabando el dinero. Probablemente lo pagaré de mi bolsillo. ¿Hay algo que puedas hacer con esta canción o hablar con Taylor?’”, agregó.

Marc Maron es un comediante, podcaster, escritor y actor estadounidense. (Foto: Christopher Polk / Variety vía Getty Images)

¿Cuánto tuvo que pagar para poder usar solo un minuto de la canción?

Tras ello, el comediante indicó que su amigo le aconsejó que pasara por los canales oficiales de licencias musicales y es así como finalmente tuvo que pagar $50 mil para obtener la aprobación para usar la canción. Tengamos en cuenta que por ese precio solo pudo utilizar un minuto del tema.

“Me hubiera pasado del minuto, pero hubiera costado más dinero”, recalcó Marc Maron, que también manifestó que no sabe si la cantante ha escuchado el chiste específico en el especial que su equipo aprobó. “El verdadero miedo era, si no te deja usarlo, ¿qué haces? No puedes hacer la parte del especial”, aseveró el comediante sin revelar el contenido del fragmento en cuestión. De momento, Taylor Swift no se ha pronunciado al respecto.

