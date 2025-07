Hay momentos que quedan grabados para siempre en nuestra memoria y eso lo sabe muy bien Jason Kelce, quien recientemente se animó a hablar sobre el “día realmente divertido” en que conoció a Taylor Swift, quien es la novia de su hermano Travis Kelce. ¿Quieres saber qué pasó esa fecha para que sea “algo inolvidable” para él? Entonces no te vayas de esta nota.

El relato del exjugador de fútbol americano se produjo cuando él y Travis, que es actual futbolista de los Kansas City Chiefs, en medio de su pódcast ‘New Heights’, según People, vieron un video impresionante de un hombre creando, en un jardín, una obra de arte en la que aparece Jason sin camisa y dando un fuerte grito mientras sostiene una cerveza.

Aquella imagen, de acuerdo a la citada fuente, surgió de la vez en que él fue al partido entre los Kansas City Chiefs y los Buffalo Bills en la ronda divisional de la AFC el 21 de enero de 2024. En ese entonces, Jason, producto de la emoción, se arrancó la camisa en el palco privado del Estadio Highmark y lanzó un fuerte grito, mientras sostenía una cerveza. Lo curioso es que, en ese momento, estaba Taylor Swift, quien llegó a ver toda la escena.

Jason Kelce se llegó a quitar su camiseta delante de Taylor Swift en el día en que la conoció. Todo ocurrió durante el partido entre los Kansas City Chiefs y los Buffalo Bills, que se disputó el 21 de enero de 2024. (Foto: Kathryn Riley / Getty Images)

Travis Kelce orgulloso del comportamiento que tuvo su hermano Jason

“¿Entiendes lo orgulloso que estoy de ser la razón por la que hiciste esta pose ridícula?”, le preguntó Travis Kelce a su hermano en el pódcast. “Me siento tan reconocido. Esto es lo que siempre soñé: que los seres humanos hicieran”, agregó.

Jason Kelce y Taylor Swift celebrando en el palco privado del Estadio Highmark. (Foto: Kathryn Riley / Getty Images)

¿Por qué Jason Kelce reaccionó así?

Jason, eventualmente, aseguró que su reacción fue el resultado combinado de su entusiasmo por la actuación de Travis y el hecho de haber estado bebiendo durante seis horas antes del juego. Tras ello, recalcó que fue “un día muy divertido” y que la primera vez que conoció a la novia de su hermano “fue algo inolvidable”.

Taylor Swift estaría deseando que llegue la próxima temporada de la NFL

El mes pasado te conté en una nota que Taylor Swift actualmente no tiene una agenda apretada, pues el Eras Tour acabó en diciembre de 2024. Debido a que cuenta con más tiempo libre, una fuente le dijo a People que la artista estaría deseando que llegue la próxima temporada de la NFL.

“Taylor está deseando que llegue la próxima temporada de la NFL (inicia el jueves 4 de septiembre). No solo porque le encanta apoyar a Travis, sino porque, por primera vez desde que empezaron a salir (en 2023), no tiene una agenda de gira apretada”, declaró la persona cuya identidad, por obvias razones, no fue revelada. “Su agenda está mucho más abierta ahora que el Eras Tour ha terminado y está realmente emocionada de tener el tiempo y la flexibilidad para presentarse ante Travis de manera más constante”, subrayó más adelante.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí