Los representantes del colectivo sostienen que el reclamo busca visibilizar el impacto de las grandes corporaciones en la libertad de expresión | (Foto: EFE/Mariscal)
Los representantes del colectivo sostienen que el reclamo busca visibilizar el impacto de las grandes corporaciones en la libertad de expresión | (Foto: EFE/Mariscal)
Por Redacción EC

La red de organizaciones Peace Action convocó a una manifestación de protesta frente al Gillette Stadium de Massachusetts para este sábado, en el marco del próximo concierto de Ed Sheeran y en rechazo a la exclusión del rapero Macklemore como telonero de su gira en Estados Unidos.

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