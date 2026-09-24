La red de organizaciones Peace Action convocó a una manifestación de protesta frente al Gillette Stadium de Massachusetts para este sábado, en el marco del próximo concierto de Ed Sheeran y en rechazo a la exclusión del rapero Macklemore como telonero de su gira en Estados Unidos.

La movilización pacífica en la ciudad de Foxborough se desarrollará frente al recinto deportivo propiedad del empresario Robert Kraft, integrándose a una jornada de protestas denominada ‘Stop the Madness in Washington’ que abarca actividades en localidades como Boston, Worcester y Springfield, de acuerdo con reportes de la organización convocante y el periódico The Boston Globe.

Sheeran buscaba mantenerse neutral como figura pública, dijo su extelonero (izq) | Foto: EFE / Composición EC

El origen de la controversia se remonta a las presentaciones del 4 y 5 de septiembre en el estadio MetLife de Nueva Jersey, donde Macklemore realizó declaraciones a favor de Palestina durante su show de apertura, hecho tras el cual el rapero denunció haber sido retirado de la gira por presiones de Kraft hacia los dueños de los escenarios deportivos, provocando además la renuncia voluntaria de otros artistas invitados al tour en señal de apoyo.

Al respecto, los voceros de Peace Action explicaron las responsabilidades en la decisión expresando: “Kraft ha reconocido su oposición a la actuación de Macklemore en el estadio después de que el rapero utilizara sus presentaciones para pronunciarse sobre Palestina. Sheeran ha dicho que la decisión de retirar a Macklemore no fue suya y que, en última instancia, la decisión recaía en los promotores y los recintos”.

/ Ricardo Choy-Kifox

Por su parte, los representantes del colectivo sostienen que el reclamo busca visibilizar el impacto de las grandes corporaciones e instituciones financieras en la libertad de expresión, catalogando mediante un mensaje publicado en la red social X al dueño de los New England Patriots como “el multimillonario de Boston y simpatizante del genocidio que hizo posible esto”.

*Con información de EFE

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