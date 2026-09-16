Las memorias, cuyo adelanto iba a publicar en exclusiva por entregas el propio 'Daily Mail', recogen en primera persona de la relación del conde Spencer con su hermana mayor (PATRICK RIVIERE / AFP).
Las memorias, cuyo adelanto iba a publicar en exclusiva por entregas el propio 'Daily Mail', recogen en primera persona de la relación del conde Spencer con su hermana mayor (PATRICK RIVIERE / AFP).
/ PATRICK RIVIERE
Por Redacción EC

Cuatro copias del libro de memorias redactado por el conde Charles Spencer sobre su hermana Diana de Gales fueron sustraídas de un camión de transporte en Países Bajos, según reportó el periódico británico Daily Mail.

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