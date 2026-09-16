Cuatro copias del libro de memorias redactado por el conde Charles Spencer sobre su hermana Diana de Gales fueron sustraídas de un camión de transporte en Países Bajos, según reportó el periódico británico Daily Mail.

El vehículo de carga provenía de una imprenta ubicada en Europa central y se dirigía hacia un almacén neerlandés para coordinar el reparto de miles de ejemplares en las librerías locales antes de su lanzamiento oficial programado para este martes.

Durante la noche del lunes, el chofer del transporte estacionó en la vía pública para descansar y advirtió a la mañana siguiente que la cerradura del compartimento había sido violentada.

Charles Spencer | Foto: EFE

De toda la mercancía trasladada, los responsables del atraco retiraron únicamente cuatro unidades del texto titulado “Swan Song: Diana, My Sister”, las cuales se encontraban envueltas en plástico negro para proteger su contenido.

Fuentes del sector editorial señalaron al medio británico que el hecho responde a una acción planificada para obtener “el libro más esperado del año”.

Ante lo sucedido, las autoridades policiales de Países Bajos abrieron una investigación para identificar a los autores del incidente, situación que tomó por sorpresa a la editorial Penguin Random House frente a los protocolos de seguridad dispuestos.

Asimismo, representantes del sector editorial indicaron que “el conde Spencer ha guardado silencio durante casi 30 años y lo que tiene que decir sobre la reacción del rey ante la muerte de Diana es absolutamente devastador”.

La obra recopila testimonios sobre el vínculo entre ambos hermanos, pasajes relativos al matrimonio entre la fallecida princesa y el rey Carlos III, así como las repercusiones de su deceso en la familia real.

*Con información de EFE

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