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Las cintas fueron grabadas en 1991 y contienen conversaciones privadas entre Diana de Gales y su amigo próximo, el doctor James Colthurst | (Foto: AFP)
Las cintas fueron grabadas en 1991 y contienen conversaciones privadas entre Diana de Gales y su amigo próximo, el doctor James Colthurst | (Foto: AFP)
Por Agencia AFP

Una nueva serie documental sobre la princesa Diana, basada en grabaciones inéditas, se estrenará en 2027, cuando se cumplan 30 años de la trágica muerte de una de las más famosas figuras de la realeza británica, anunciaron los productores el jueves.

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