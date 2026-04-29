El Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional del Perú inauguraron el pasado 25 de abril la muestra inmersiva titulada “El viaje de Vargas Llosa: cómo el mundo se vuelve literatura”, una propuesta tecnológica y documental que rinde homenaje al escritor peruano dentro de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

La exhibición presenta al autor como un observador constante, cuya producción literaria se alimenta de los territorios y las diversas culturas que exploró a lo largo de su trayectoria.

La ceremonia oficial de apertura contó con la participación de autoridades diplomáticas y culturales

Según los organizadores, la propuesta busca explorar cómo estas vivencias personales “se transformaron en novelas, crónicas y ensayos, dando lugar a un universo donde la realidad se convierte en literatura”, utilizando una combinación de proyecciones, material fotográfico, archivos sonoros y piezas de video.

El montaje fue posible gracias a la recopilación de materiales provenientes de la familia Vargas Llosa, la Cátedra Vargas Llosa y el archivo de la revista Caretas.

El recorrido permite a los asistentes situarse geográficamente en los escenarios que definieron la mirada del autor, abarcando desde sus raíces en Perú hasta sus años en Europa y otros destinos que marcaron su narrativa.

El montaje fue posible gracias a la recopilación de materiales provenientes de la familia Vargas Llosa, la Cátedra Vargas Llosa y el archivo de la revista Caretas.

Complementando, la Cátedra Vargas Llosa organizó una lectura dramatizada en la Sala Victoria Ocampo, donde diversos intérpretes repasaron cronológicamente la carrera del escritor, desde sus primeros textos hasta su consolidación como una figura universal de las letras.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 11 de mayo, coincidiendo con la clausura del evento editorial. Esta actividad forma parte de una delegación peruana que incluye más de 150 eventos culturales en Buenos Aires, entre los que destacan tributos a Blanca Varela y Alfredo Bryce Echenique, además de presentaciones del Ballet Folclórico Nacional y la Orquesta Sinfónica Nacional.

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