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El montaje fue posible gracias a la recopilación de materiales provenientes de la familia Vargas Llosa, la Cátedra Vargas Llosa y una revista peruana | Foto: Ministerio de Cultura
El montaje fue posible gracias a la recopilación de materiales provenientes de la familia Vargas Llosa, la Cátedra Vargas Llosa y una revista peruana | Foto: Ministerio de Cultura
Por Redacción EC

El Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional del Perú inauguraron el pasado 25 de abril la muestra inmersiva titulada “El viaje de Vargas Llosa: cómo el mundo se vuelve literatura”, una propuesta tecnológica y documental que rinde homenaje al escritor peruano dentro de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

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